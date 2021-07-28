سيارة لاندكروزر ديزل ب 600 ريال سعودي علي 60 أشهر أقوي عروض التقسيط من الراجحي بدون مقدم

سيارة لاند كروزر ب 600 ريال سعودي علي 60 أشهر، السيارات من الماركة العالمية الشهيرة اللاند كروزر من بين أكثر السيارات شهرة، وطلب وذلك على مستوى العالم، ومن خلال فقراتنا التالية نتعرف على الحصول عليها بشكل ميسر، وذلك عن طريق المؤسسة البنكية الأضخم بالمملكة السعودية وهو الراجحي، وعبر الآتي نتطرق لكافة الاشتراطات لطلبها، ومختلف خصائصها المميزة، وسعرها داخل أماكن البيع بالمملكة السعودية.سيارة لاندكروزر ديزل ب 600 ريال سعودي علي 60 أشهر
سيارة لاند كروز تقسيط ب 600 ريال من الراجحي أهم ما تتسم به من الخصائص والمواصفات ما سنذكره بالنقاط الآتية:
- تمتلك تلك السيارة التصميم الأروع، والألوان المتعددة، والتي من أبرزها الأسود.
- النظام الخاص بالدفع رباعي، وهو ثقيل، وخفيف، كما أن العزم الخاص بالدوران قد بلغ نحو ثلاثمائة وخمسة وثمانين نيوتن.
- القوة المحركة للسيارة بلغت مائتين واحد وثمانين حصان.
- السيارة متسعة لحوالي ثمانية ركاب.
- السعر الخاص بالسيارة مبلغ ستين ألف بعملة المملكة وهي الريال السعودي.
كي يسهل على عملاء الراجحي الراغبين بالشراء للسيارة من الماركة لاند كروزرالحصول المباشر عليها، فينبغي أن تتحقق الاشتراطات الآتي ذكرها بالنقاط القادمة:
- لا بد أن يكون العميل مقدم لكل مفردات مرتبه، أو عائده الشهري، وأن يكون البنك لديه الوثيقة الرسمية من محل العمل التي تثبت قيمة مفردات المرتب.
- التحويل للمرتب على المؤسسة الخاصة بمصرف بنك راجحي.
- لابد من التحديد للفئة الخاصة بالسيارة من تلك الماركة.
- من الهام السداد للدفعة الأولى التي تخص القسط للسيارة، ويبلغ ما قيمته الستمائة ريال، على ألا يكون العميل غير ملتزم بسداد تلك الدفعة.
- الدفعات بقيتها تم تقسيمها على مدار حوالي ستين شهر، والمرحلة الأخيرة من السداد يتم من خلالها الدفع لقيمة مادية تعدل ما قيمته أربعة عشر بالمائة من السعر النهائي للسيارة.
- التسهيلات الخاصة بطلب السيارة يحصل عليها العميل في الحالة التي يكون فيها ملتزم بعملية السداد على مدار المدة المعينة من قبل البنك، والتي وافق عليها العميل لتقسيط ثمن السيارة.
الوسوم
سيارة لاند كروزر ب 600 ريال سعودي علي 60 أشهر، السيارات من الماركة العالمية الشهيرة اللاند كروزر من بين أكثر السيارات شهرة، وطلب وذلك على مستوى العالم، ومن خلال فقراتنا التالية نتعرف على الحصول عليها بشكل ميسر، وذلك عن طريق المؤسسة البنكية الأضخم بالمملكة السعودية وهو الراجحي، وعبر الآتي نتطرق لكافة الاشتراطات لطلبها، ومختلف خصائصها المميزة، وسعرها داخل أماكن البيع بالمملكة السعودية.سيارة لاندكروزر ديزل ب 600 ريال سعودي علي 60 أشهر
سيارة لاند كروز تقسيط ب 600 ريال من الراجحي أهم ما تتسم به من الخصائص والمواصفات ما سنذكره بالنقاط الآتية:
- تمتلك تلك السيارة التصميم الأروع، والألوان المتعددة، والتي من أبرزها الأسود.
- النظام الخاص بالدفع رباعي، وهو ثقيل، وخفيف، كما أن العزم الخاص بالدوران قد بلغ نحو ثلاثمائة وخمسة وثمانين نيوتن.
- القوة المحركة للسيارة بلغت مائتين واحد وثمانين حصان.
- السيارة متسعة لحوالي ثمانية ركاب.
- السعر الخاص بالسيارة مبلغ ستين ألف بعملة المملكة وهي الريال السعودي.
كي يسهل على عملاء الراجحي الراغبين بالشراء للسيارة من الماركة لاند كروزرالحصول المباشر عليها، فينبغي أن تتحقق الاشتراطات الآتي ذكرها بالنقاط القادمة:
- لا بد أن يكون العميل مقدم لكل مفردات مرتبه، أو عائده الشهري، وأن يكون البنك لديه الوثيقة الرسمية من محل العمل التي تثبت قيمة مفردات المرتب.
- التحويل للمرتب على المؤسسة الخاصة بمصرف بنك راجحي.
- لابد من التحديد للفئة الخاصة بالسيارة من تلك الماركة.
- من الهام السداد للدفعة الأولى التي تخص القسط للسيارة، ويبلغ ما قيمته الستمائة ريال، على ألا يكون العميل غير ملتزم بسداد تلك الدفعة.
- الدفعات بقيتها تم تقسيمها على مدار حوالي ستين شهر، والمرحلة الأخيرة من السداد يتم من خلالها الدفع لقيمة مادية تعدل ما قيمته أربعة عشر بالمائة من السعر النهائي للسيارة.
- التسهيلات الخاصة بطلب السيارة يحصل عليها العميل في الحالة التي يكون فيها ملتزم بعملية السداد على مدار المدة المعينة من قبل البنك، والتي وافق عليها العميل لتقسيط ثمن السيارة.
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