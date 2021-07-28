مكلارين تطلق 765LT سبايدر المكشوفة بأقوى محرك

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,28 تموز (يوليو) 2021 - 14:04
كشفت علامة مكلارين عن أقوى سيارة كشف في تاريخها وهي سيارة 765LT سبايدر، المزودة بمحرك 4.0 لتر V8 توين تيربو بقوة 765 حصان وعزم 800 نيوتن متر.
مكلارين تخفف وزن سيارتها الكشف 765LT سبايدر
وبذلت مكلارين جهداً كبيراً لتخفيف وزن النسخة المكشوفة من السيارة بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون في مكونات الجسد، ونظام العادم التيتانيوم الأخف وزناً من الفولاذ والزجاج الأنحف، وانتهى تصميم السيارة عند الوصول إلى وزن 1388 كيلوجرام فقط، بنسبة 598 حصان لكل طن، وهي أفضل نسبة وزن-قوة في فئتها، ويمكن سحب ورفع السقف الكربوني للسيارة خلال 11 ثانية.
إنتاج محدود لسيارة 765LT سبايدر
من الداخل تتزين سيارة مكلارين بمقاعد رياضية من ألياف الكربون، وكونسول أوسط كربوني، وجلود ألكانتارا خفيفة الوزن، وقالت تقارير صحفية إن الشركة تتجه إلى إنتاج 765 نسخة فحسب من 765LT سبايدر الجديدة بسعر أولي يبدأ من 382,500 دولار.
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