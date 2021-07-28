بنتلي تزود بنتايجا فائقة الفخامة بعجلات من ألياف الكربون

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,28 تموز (يوليو) 2021 - 12:19
أعلنت بنتلي الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، أنها قامت بتزويد سيارات بنتايحا فائقة الفخامة، بعجلات حصرية لها، وهي عجلات كبيرة من ألياف الكربون مقاس 22 بوصة، دوت الخليج الأكبر بمقاسها التي يتم إنتاجها من ألياف الكربون.
تزويد بنتايجا بنتلي بعجلات حصرية من ألياف الكربون
وقالت بنتلي إنه تم التعاون معBucci Composites لمدة 5 سنوات متوالية أقيمت فيها عمليات التصميم والاختبار، وتم تصنيع العجلات باستخدام عملية حاصلة على براءة اختراع تتضمن طبقات محددة من الأنسجة التي تساعد على تجنب انفجار الإطارات في الصدمات الشديدة، وأجريت على الإطارات وفقا للشركة اختبارات TÜV بمحاكاة الإطارات المفرطة الهواء إلى الحفر والحصى إلى جانب العديد من الاختبارات الأخرى.
فوائد عجلات ألياف الكربون
وأضافت الشركة أن من فوائد عجلات ألياف الكربون توفير 6 كيلو جرام لكل عجلة، بالإضافة إلى أن قوة وصلابة العجلات ينتج عنه قاعدة توجيه أكثر ثباتًا.
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