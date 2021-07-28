مواصفات سيارة يوكن 2021 وسعر yokun 2021 في السعودية أقوي سيارة دفع رباعي

مواصفات سيارة يوكن 2021 ، عندما نذكر سيارات الدفع الرباعي يجب علينا ذكر أفخم سيارة دفع رباعي علي الإطلاق جي ام سي يوكن 2021. الكبيرة حيث بها ثلاثة صفوف من المقاعد. كما تم إعادة تحديثها كليا من كل شئ داخل السيارة. كما قامت الشركة بإعارة الجزء الميكانيكي داخل السيارة من سيارات تاهو التي تنسب إلي شركة شيفورليه. واليوم عزيزي القاري سوف نستعرض المواصفات الكاملة لسيارة يوكن 2021 وذلك من خلال تلك المقالة عبر موقعكم المفضل (ثقفني) كما أيضا سوف نستعرض سعرها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فتابعوا معي في السطور التالية.

مواصفات سيارة يوكن 2021

عندما نبدأ بالمواصفات علينا أن نبدأ بمواصفات محرك يوكن 2021 الجبار داخل السيارة. حيث تأتي السيارة من ثلاثة نسخ من محركات مختلفة وهي كالتالي:

محرك v8 بسعة 5.3 لتر (5300 سي سي) بقوة 355 حصانا وصندوق سرعات مكون من 10 سرعات.

كما أيضا تقدم محرك v8 بنزين بسعة 6.2 لتر (6200 سي سي) بقوة 420 حصانا وصندوق سرعات مكون من 10 سرعات.

محرك ديزل تيربو بسعة 3.0 لتر (3000 سي سي) حيث يوفر عزم دوران 460 نيوتن لكل متر.

يجب ملاحظة أن هناك زر يجب الضغط عليها من قبل السائق لتشغيل الدفع الخلفي أو تشغيل الدفع الرباعي علي الطرق الوعرة والمستحيلة.

تأتي سيارة يوكن 2021 بمقصورة في الداخل كبيرة وفخمة ومريحة.

بمقصورة في الداخل كبيرة وفخمة ومريحة. كما لديها قاعدة عجلات طويلة مما تتسع السيارة من الداخل إلي ثماني أشخاص.

لوحة عدادات ديجيتال خشبية وتنجيد من أفخم أنواع الجلد كما انه تم تخييطه يدويا.

تأتي بوحدة تحكم مركزية تنزلق كهربائيا عند الضغط عليها. حيث تتيح للسائق أن يمكنه تشغيل الكونسول الأوسط علي مسار 10 انش.

كما تأتي مواصفات سيارة يوكن 2021 من شاشة عرض لعرض المعلومات بشكل ترفيهي كبير من أحدث واجهات جي ام سي انتل لينك.

من شاشة عرض لعرض المعلومات بشكل ترفيهي كبير من أحدث واجهات جي ام سي انتل لينك. تعمل علي نظام اندرويد , ios مع نقطة أتصال wifi بسرعة 4g.

ومن المميزات الاختيارية سيكون هناك نظام ملاحة ونظام صوت bose.

yokun 2021 من الداخلوسائل الأمن والسلامة في مواصفات سيارة يوكن 2021

حتي الآن لم تصدر الإدارة الوطنية لاختبار السيارات وسلامة المرور علي الطرق السريعة أي نتيجة لتصادم السيارة. ولكن أعلنت شركة جي ام سي أنها سوف تقدم في هذه الطرازات أكثر وسائل أمان ومساعدة للسائق أكثر من مميزات تويوتا لاندكروزر ، ونيسان باترول. وهذه المميزات كالتالي:

نظام تحذير أمامي لمنع التصادم ونظام كبح تلقائي في حالات الطوارئ.

نظام ذكي لمراقبة النقطة العمياء وتنبيه ذكي لحركة المرور الخلفية.

المساعدة علي الحفاظ علي المسار وتحذير عند المغادرة من المسار الذي تتبعه أثناء القيادة.

أستهلاك الوقود في سيارة yokun 2021

هذا الطراز من جي ام سي سوف يوفر في أستهلاك الوقود أكثر من الطرازات السابقة خاصا داخل المدينة. وهذه الأرقام التالية هي أرقام الطراز الأقل في أستهلاك الوقود وهو سعة محركه 5.3 لتر v8.

داخل المدينة سوف يتم أستهلاك جالون واحد لكل 16 ميل.

في الطرق السريعة سوف تستهلك واحد جالون لكل 20 ميل.

هناك أحتمال أن المحرك التيربو الديزل سيكون موفرا أكثر للوقود ولكن ليس هناك أي أرقام دقيقة حتي الآن من شركة جي ام سي.

سعر يوكن 2021 في السعودية

تبدأ أول فئة من فئات سيارة جمس يوكن 2021 بسعر 52.000 ألف دولار أمريكيا كسعر عالمي. كما أيضا تم تحديد السعر في المملكة العربية السعودية ما يعادل 195.000 ريال سعودي. وفي الإمارات العربية المتحدة سوف تصل أول فئات السيارة إلي 182.000 درهم إماراتي. وفي جمهورية مصر العربية سوف تصل سعرها إلي 900 ألف جنيها مصريا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات سيارة يوكن 2021 أفخم سيارة دفع رباعي جديدة كليا وسعرها في المملكة العربية السعودية. نتمنى لكم تجربة شراء ناجحة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.