أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم موديل 2022

أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم، إلى كل من يرغب في امتلاك سيارة شانجان موديل 2022 دون الحاجة إلى الدفع نقدي مع توفير خاصية القسط المناسب هناك بعض العروض التي تناسب الجميع والتي من خلالها يمكن امتلاك السيارة.

يمكن شراء السيارة من خلال خدمة التقسيط المتاحة والتي تصل إلى حد أقصى خمس سنوات.

يكون التقسيط مقابل معرفة أنه سيتم إضافة الزيادات السنوية إلى المبلغ الأساسي من ثمن السيارة مع القيمة المضافة.

وعلى كل من يتخذ أجراءات التقسيط الالتزام بجميع الشروط مع الالتزام بدفع القسط في الموعد المناسب وإلا ستتخذ الشركة إجراءات ضد العميل.

هناك من يريد التقسيط في مدة قليلة ولكن سيقوم مبلغ القسط الكبير أو مدة طويلة وبهذا يقل مبلغ القسط المدفوع.

أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم

فئات سيارة شانجان Alsvin

تنقسم السيارة إلى ثلاث فئات مختلفة وتحتوي كل فئة على مواصفات مختلفة عن الأخرى وهي:

الفئة الأولى: تنتمي إلى سيارات المانيوال وتحتوي على مجموعة من الإمكانيات ومنها مرآة جانبية

وتكون كهربائية، بها وسائد هوائية من الأمام لضمان الأمان الكامل بالإضافة إلى لمبه في الخلف وتحتوي على

وسائل ترفيهية مثل البلوتوث و USB.

الفئة الثانية: تتميز بوجود سعة 1500 cc وتتميز بأنها تنتمي السيارات الاتوماتيك وتحتوي على برنامج

لخاصية التوازن خاصة عند الصعود إلى المرتفعات وتتمتع بكافة وسائل الأمان.

الفئة الثالثة: وهي من أكثر الفئات المستخدمة والمزودة بكافة الخصائص التي يحتاجها كل من يريد امتلاك

السيارة فهي تحتوي على جميع خصائص الفئة الثانية بالإضافة إلى خاصية تقدير المسافات من الخلف ووجود كاميرا خلفية تساعد عند العودة للوراء وخاصية التحكم في المقاعد الأمامية، وبها أيضًا فتحة في السقف.

أسعار سيارات شانجان 2022

تختلف الأسعار حسب كل فئة من السيارة حيث: