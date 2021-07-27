سيارات مستعملة نظيفة وموديلات حديثة بأرخص الأسعار اليوم في حراج السيارات بعد عيد الأضحى، أرخص الأسعار توفرت اليوم على سيارات فورد، نيسان، هيونداي وتويوتا أحدث الموديلات. حيث نقدم لكم تقريراً مفصلاً حول أفضل وأرخص أنواع السيارات التي عُرضت للبيع اليوم بحراج جدة. ونبدأ تقريرنا مباشرة مع سيارة نيسان صني أوتوماتيك موديل 2008 باللون الذهبي، السيارة مرشوشة رشة نظيفة للغاية وممشاها حوالي 300 ألف كيلومتر، وهي مزودة بشاشة وسطية ويطلب صاحبها 14 ألف ريال.

سيارات مستعملة نظيفة حراج السيارات

توفرت اليوم للبيع سيارة فورد مستعمل نظيف موديل 2012 باللون السمني، الرفرف الأمامي الأيمن تم تغييره حديثاً والسيارة مرشوشة نظيفة بتغيير لونها من الأحمر إلى السمني وبقية السيارة على الشرط، نظام الحركة أوتوماتيكي والممشى مسجل 348 ألف كيلو متر، وصل أعلى سوم إلى 21 ألف ريال والسعر المطلوب بشكل نهائي 25 ألف ريال. تواجدت اليوم للبيع أيضاً سيارة تويوتا يارس مستعمل موديل 2013 باللون الأبيض، نظام الحركة عادي وممشاها السيارة 373 ألف كيلومتر، السيارة مطلوب فيها 14 ألف ريال.

توفرت للبيع اليوم سيارة جيلي امجراند مستعمل فئة GT موديل 2016 باللون الذهبي، تتميز السيارة بفتحة سقف بانوراما وجسمها نظيف جداً ومزودة ببصمة مع شاشة ومقاعد جلدية بيج، السيارة بدون رش وبها بريك إلكتروني أوتو هولد، نوع القير أوتوماتيك وممشى السيارة 200 ألف كيلو متر وسعرها 25 ألف ريال. تتوفر سيارة هيونداي أكسنت مستعمل موديل 2013 فل كامل، باللون الأبيض تتميز بفتحة سقف وقير أوتوماتيك 1600 سي سي، وممشى السيارة 163 ألف كيلو متر بحالة ممتازة، بها رش باب ورفرف بدون صدامات والسعر المطلوب 18 ألف ريال.

أحدث موديلات حراج جدة للسيارات

توفرت سيارة نيسان ماكسيما مستعمل موديل 2016 فئة ستاندر للبيع بسعر 40 ألف ريال، السيارة على الفحص بنظام قير Auto والممشى 107 ألف كيلو متر. توفرت كذلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 استعمال نظيف جداً باللون الأسود، نوع القير أوتوماتيك والممشى 132 ألف كيلو متر، تم تغيير الرفرف الأمامي الأيمن وباقي السيارة على الفحص، وصل أعلى سوم إلى 28 ألف ريال والسعر المطلوب 30 ألف ريال، وتواجدت تويوتا كورولا كذلك موديل 2012 باللون الأبيض، سعر السيارة وهي بماكينة 1600 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي.