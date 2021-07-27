أقوي عروض التقسيط من مصرف الراجحي سيارة لاندكروزر ديزل على 60 شهر

أقوي عروض التقسيط من مصرف الراجحي سيارة لاندكروزر ديزل، يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن أهم الاشتراطات التي قد وضعتها مؤسسة بنك الراجحي المصرفية، والهدف منها حصول المواطن المحقق للشروط على السيارة من ماركة لاند كروزر، وذلك يكون على مراحل من القسط، والذي يكون متفق عليه بين العميل، ومؤسسة البنك، وفيما يلي بيان بكيفية السداد، والمواصفات الخاصة بالسيارة، وتكلفة شراءها.

مواصفات سيارة لاند كروزر ديزل بالتقسيط 600 ريال من بنك الراجحي

تتسم السيارة بالمواصفات الآتية:

يتوفر بالسيارة نوع المحرك الديزل، والسعة الخاصة به حوالي أربعة ونصف لتر.

يوجد بتلك السيارة سرعات متفاوتة، وتصل لنحز مائتي واثنين وثلاثين حصان.

متواجدة بعدة ألوان وأبرزها التصميم باللون الأسود وهو الأكثر طلبًا.

التشغيلل من الممكن أن يتم من خلال استعمال الريموت كونترول الخاص بها.

النوافذ تعمل بالكهرباء سواء بالفتح، أو بالغلق.

سعر سيارة لاند كروزر ديزل بالتقسيط 600 ريال من بنك الراجحي

تم عمل عروض متعددة من قبل الراجحي على السعر الخاص بهذا النوع من السيارات حيث أن الإقبال عليها كبير، ويبلغ السعر لتلك السيارة حوالي ستين ألف ريال سعودي، والتقسيط يتم على ستين شهر.

شروط الحصول على السيارة من مؤسسة مصرف الراجحي

من بين أهم الشروط التي يجب توافرها ما يلي بالنقاط القادمة:

ضرورة طلب السيارة من موقع البنك الرسمي، أو التوجه لمقر البنك.

الدفعة الأولى من الممكن سدادها وتقدر بستمائة ريال.

لا بد من عدم تجاوز المدة المقررة للأقساط، وإلا سيتم سحب السيارة من العميل.

الالتزام بكافة أقساط السيارة وتسديدها بالموعد المطلوب.

المواطن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية، ويحدد دخله، وعليه عمل تحويل لراتبه إلى بنك الراجحي، على أن يتم تحديد مفردات راتبه بالاستمارة الإلكترونية المرفقة بالموقع، وتضمين جميع بياناته بها.

فترة سداد 60 شهر