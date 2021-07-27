سيارة ام جي MG سعرها ومواصفاتها يبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يريدون شراءها وذلك من أجل التعرف على المواصفات الموجودة في السيارة قبل شرائها ومعرفة سعرها أيضاً، وتعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات الموجودة ولها موديلات متعددة في عام 2021 ويوجد بها الكثير من المميزات، وهذه السيارة تابعة لشركة صينية والوكيل المصري لها هو شركة المنصور للسيارات.

مواصفات سيارة ام جي MG

يوجد عدة مواصفات للسيارة تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى سواء كانت المواصفات الخارجية لشكل السيارة أو المواصفات الداخلية لها ومن ضمن هذه المواصفات

طول السيارة من الخارج يصل إلى 4601 مم.

وعرض السيارة من الخارج يصل إلى 1818 مم.

وكما يصل ارتفاعها إلى 1498 مم.

حجم الشنطة الخلفية في السيارة مناسب مع حجم السيارة حيث يصل حجمه إلى 512 لتر.

ويوجد بالسيارة جميع وسائل الأمان حتى لا يصاب راكبها بأي نوع من القلق أو التوتر.

السيارة يوجد بها وسائد هوائية من الأمام للحماية من الاصطدام.

ومن أهم وسائل الأمان الموجودة بها إنها تدعم نظام فرامل ABS، كما يوجد بها توزيع الكرتوني للفرامل EBD.

ويوجد بالسيارة أيضاً برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

ويوجد بالسيارة مصابيح أمامية لها شكل مميز وجذاب ويعمل أوتوماتيكي.

يوجد بالسيارة مرايات خارجية لكشف الطريق من الخلف للسائق وهذه المرايات يتم ضبطها كهربائياً وليس يدوياً.

ويوجد بالسيارة مكيف للهواء وهو من أهم الكماليات التي لابد أن تتواجد في السيارات الحديثة ويتم تشغيله كهربائياً.

كما تتميز السيارة بأن المقاعد الأمامية لها من الممكن أن يتم تغير وضعيتها لكي تكون أكثر راحة واسترخاء للراكب.

ويوجد بالسيارة 4 سماعات للصوت لتشغيل الأغاني بصوت مرتفع من أجل التسلية والترفيه أثناء الرحلات والمسافات الطويلة.

مواصفات أخرى للسيارة ام جي للفئة الثانية منها

يوجد في الفئة الثانية من السيارة جميع المواصفات الموجودة في الفئة الأولى لكن مضاف إليها بعض الكماليات ومن أهم هذه الكماليات

ولا تقتصر المصابيح الموجودة بالسيارة على المصابيح الليلية فقط بل يوجد بها مصابيح نهارية أيضاً.

وتعتبر السيارة ام جي الفئة الثانية أكثر أماناً من الفئة الأولى حيث يوجد بها كاميرا خلفية تستخدم في الرؤية الخلفية للطريق ومنع الحوادث.

ويوجد بالسيارة حساسات خلفية لتمنع حدوث الاصطدامات والحوادث عند الركن أو العودة إلى الخلف.

الفئة الثانية من السيارة تتميز بوجود المفتاح الذكي الذي يحمي السيارة من السرقة لأن هذا المفتاح لا يستطيع أي شخص استخدامه غير صاحب السيارة.

ويوجد بها ميزة توجيه عجل السيارة أوتوماتيكياً وذلك يعود إلى مدى السرعة التي يتم القيادة بها.

ويوجد بالسيارة وسائل ترفيهية أكثر مثل وجود شاشة 8 بوصة يتم توصيلها بالهاتف الذكي ويتم تشغيل الأفلام والفيديوهات عليها للتسلية في المسافات الطويلة.

تتميز الفئة الثالثة بنفس المواصفات الموجودة في الفئة الأولى والثانية لكنها تزداد بها بعض الكماليات الأخرى وهي

لا تقتصر على الوسائد الهوائية الأمامية فقط بل يوجد بها وسائد هوائية جانبية أيضاً.

كما تتميز هذه الفئة بوجود كاميرا خلفية لرؤية كاملة من الخلف تستخدم عند ركن السيارة لمنع الاصطدام.

بالإضافة إلى وجود خاصية القدرة على دخول السيارة بدون مفتاح.

المقاعد الموجودة في السيارة من الجلد الأسود.

يصل سعر سيارة ام جي 5 2021 في الإمارات إلى 43.995 درهم.

يصل سعر سيارة ام جي 5 2021 في المملكة العربية السعودية إلى 48,012 ريال.

أما في مصر يوجد 3 فئات للسيارة حيث يصل سعر سيارة ام جي في مصر الفئة الأولى منها إلى 259.990 جنيه مصري.

أما الفئة الثانية منها يكون سعرها في مصر 274.990 جنيه مصري.

الفئة الثالثة منها في مصر يكون سعرها 292.990 جنيه مصري.

وبذلك قد نكون ذكرنا كل ما يخص سيارة ام جي سعرها ومواصفاتها.

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