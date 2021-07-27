خفض سعر فورد تورس 2021 فئة ترند صاحبة المواصفات الرائعة تعرف على السعر الجديد، ضمن العروض المقامة الآن في مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، تم خفض سعر فورد تورس 2021 فئة النص فل، تلك الفئة صاحبة المواصفات الرائعة تغنيك عن فئة الفل كامل بفارق السعر، والكثير من عشاق السيارات يفضلون إصدارات شركة فورد الرائعة، حيث أنها تصدر سيارات رائعة بدون خطأ واحد، خفض سعر فورد تورس 2021 فئة ترند صاحبة المواصفات الرائعة تعرف على السعر الجديد.

خفض سعر فورد تورس 2021 ترند

فورد تورس سيارة سيدان كبيرة الحجم والتي تنافس تويوتا أفالون، كيا كادينزا و هيونداي أزيرا، تم خفض سعر فورد تورس 2021 فئة ترند، إلى 127 ألف و 650 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 133 ألف و 400 ريال، تتوفر السيارة بمحرك 2000 سي سي تيربو قوة 240 حصان، ونوع المحرك إيكو بوست قير أوتوماتيك، ثمانى سرعات ونظام الدفع أمامي، أما عن صرفية الوقود فإن قدرة البنزين 15.9 كيلو متر بتقييم ممتاز و نوع البنزين 91.

خارجية فورد تورس 2021 ترند

تتميز السيارة بشبك ضخم رائع من الكروم تتميز به فورد دائماً، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما مع إشارات LED متحركة أمامية، وكشافات ضباب والإشارات والكشافات لا تتواجد في فئة ستاندر، جنوط مقاس 18 إنش نفسها فئة الفل كامل وتختلف عن ستاندر، مع إشارات كهربائية على المرأة جانبية ذو خاصية الطي، لسيارة فورد تورس 2021 فئة ترند، مع تطعيمات كروم على الأبواب وإطارات على النوافذ، مع إنارات FULL LED خلفية مع عدد 4 حساسات خلفية، بالإضافة إلى لمبة ضباب خلفية وفتحتان شكمان.

داخلية فورد تورس 2021 ترند

تتميز مفاتيح السيارة بإمكانية التشغيل عن بعد مع الدخول الذكي من كافة الأبواب، مقاعد بالأطراف جلد والوسط شمواه كرسي السائق والراكب كهربائي، وسينتر لوك في كافة الأبواب، مع مسند وسطي في المقاعد الخلفية به منفذان USB، ومساحة داخلية ممتازة مع فتحات تكييف وانارات سقف LED خلفية، وذلك ضمن عروض تخفيضات عبد الرحمن عماد الدين، كما تتميز بزجاج كهربائي بالكامل اوتو لمسة واحدة.

كما تتميز بمقود مكسي بالجلد مع التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات، مع تنبيه الخروج عن المسار وزر التشغيل الذكي، مع شاشة وسطية يمكنك من خلالها متابعة الكاميرا الخلفية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع إمكانية تسخين المقاعد الأمامية ومكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب، خفض سعر فورد تورس 2021 فئة ترند صاحبة المواصفات الرائعة تعرف على السعر الجديد.