مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تعرف على سعرها ومواصفاتها

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 ، تم الإعلان عن نزول المزيد من صور سيارة كيا سبورتاج 2022 العربة الجديدة كلياً والصور رسمية من على الأنترنت ، لكي تظهر تفاصيل جديدة للسيارة في تلك الصور وشكل أجدد سيارات كيا الكورية بشكل أكثر وضوحاً وفي تلك المقالة سنطلعك عزيزي القارئ عن تفاصيل تلك السيارة فتابع معنا.

لمن لا يتذكر فقد تم الكشف بشكل رسمي عن سيارة الكروس أوفر كيا سبورتاج ( Kia Sportage ) الجيل الخامس والجديد بالكامل.

وذلك خلال شهر يونيو الفائت، وقد تم الإعلان عن مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الميكانيكية بداية من الشهر الجاري.

اليوم قد حصل فريق موقع “ثقفني” على صور جديدة للسيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة

وتلك الصور هي الصور الرسمية التي تظهر تصميم العربة شقيقة هيونداي توسان 2021

لتعلن الشركة عن بداية بيع سيارات “سبورتاج” الجديدة في سوق كوريا الجنوبية حيث يجب أن تكون متوفرة للبيع في باقي أسواق العالم.

كما تظهر الصور عربة كيا سبورتاج جديدة Full Option بهيكل خارجي مدهون باللون الأخضر الزيتوني.

بالإضافة إلى ان السيارة تمتلك رنجات سيارة حجم 19 إنش بتصميم ثنائي اللون

تأتي مواصفات كيا سبورتاج 2022 الجديدة الكورية بطول 4,660 مللي متر

الكورية بطول 4,660 مللي متر قاعدة عجلات 2,755 مللي متر فيزيد طولها عن عربة سبورتاج القديمة

تعتمد عربة كيا سبورتاج 2022 على لغة التصميم الجديدة بالكامل

كما أن العربة تحمل لمحة مستمدة شكلها من شكل سيارة كيا EV6 2022 الجديدة التي تعمل بالكهرباء بالكامل والتي تم الكشف عنها خلال العام الجاري

وتتضمن السيارة في الصور المنتشرة على: شاشتين مزدوجتين حجم 12,3 إنش وهي ضمن المواصفات الكاملة بالإضافة إلى انه تم زيادة فخامة القطع المستخدمة في السيارة



في البداية محرك 4 سلندر بسعة 1,6 لتر وقوة 177 حصان ، مع عزم دوران 264 نيوتن متر يتصل المحرك بقير اوتوماتيكي مكون من 7 غيارات دبل كلتش ويتوفر بقير عادي من 6 سرعات

ثانيا محرك ديزل 4 سلندر بسعة لترين مع تيربو وقوة 183 حصان وعزم دوران 416 نيوتن متر يتصل بقير اوتوماتيكي من 8 سرعات



لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر عربة كيا سبورتاج 2022

وتلك العربة سوف تنافس كلاً من تويوتا RAV4 ، وعربة فورد اسكيب ، وعربة مازدا CX5 ، وعربة شيفروليه ايكونوكس ، و هوندا CRV ، و جيب شيروكي

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وفي النهاية نرجو ان تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة قد نالت إعجابكم