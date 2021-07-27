لاند روفر تطلق رسميا ديفيندر الجديدة

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,27 تموز (يوليو) 2021 - 13:10
أعلنت شركة لاند روفر البريطانية طرح أيقونتها Defender ديفيندر بمحرك V8 سعة 5 لتر وبقوة 386 كيلووات/525 حصان، وبسعر أولي يبدأ من 117 ألف دولار للنسخة القياسية، و121 ألف دولار للنسخة الأعلى.
لاند روفر تطلق Defender الجديدة رسميا
وأوضحت لاند روفر الرائدة في صناعة السيارات القوية وسيارات التضاريس الوعرة، أن عزم الدوران الأقصى للمحرك يبلغ 625 نيوتن متر، وهو ما يساعد السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية، فضلاً عن الوصول إلى السرعة القصوى 240 كلم/س.
ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 8ر12 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 290 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
سعر سيارة ديفيندر الجديدة
وتتميز ديفيندر لاند روفر الجديدة بالجنوط الكبيرة قياس 22 بوصة، ومجموعة العادم بمخارجها الرباعية، وحدد سعر السيارة الأولي عند 117 ألف و600 يورو للنسخة ثلاثية الأبواب، و121 ألف و200 يورو للنسخة خماسية الأبواب.
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