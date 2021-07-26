عروض حراج مكة وأرخص أسعار سيارات تويوتا وهيونداي مرسيدس ومازدا 2019، موديلات حديثة ومطلوبة لدى معظم الراغبين في شراء سيارة مستعملة استعمال نظيف موجودة في متابعتنا اليوم من حراج مكة للسيارات. عند التوجه لشراء سيارة مستعملة نبحث دائماً عن مركبة تجمع بين الحالة الجيدة من الداخل والخارج، موديل حديث على قدر الإمكان بالإضافة إلى السعر الرخيص بكل تأكيد. كل تلك المواصفات توفرت اليوم ضمن عروض السيارات المستعملة بحراج مكة، فاليوم يوجد موديلات متنوعة هيونداي ومرسيدس ومازدا، بالاضافة إلى سيارات تويوتا جيب ربع ولاندكروزر وتويوتا فورتشنر مستعمل بأسعار ممتازة.

أرخص أسعار السيارات في حراج مكة

السيارة الأولى والأحدث في متابعتنا اليوم هي مازدا 3 فئة ستاندر موديل 2019 فضية اللون، المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 155 حصان، نوع الجير أوتوماتيكي وممشى السيارة 120 ألف كيلو متر ووصل أعلى سوم إلى 32 ألف ريال. كما تتوفر سيارة جيب تويوتا فورتشنر المطلوبة والمرغوبة من الجميع موديل 2011 باللون الأبيض، نوع الجير عادي دبل مشروطة بدون رش وحالتها جيدة للغاية بممشى السيارة 216 ألف كيلو متر، وصل أعلى سوم إلى 30 ألف ريال.

تتوفر ربع تويوتا موديل 2007 باللون البيج وممشى 233 ألف كم، نوع الجير عادي دبل ووصل أعلى سوم إلى 35 ألف ريال، وتتوفر سيارة مرسيدس C300 موديل 2008 فل كامل باللون الأسود، ووصل أعلى سوم إلى 18 ألف ريال. تواجدت اليوم أيضاً سيارة هيونداي أكسنت موديل 2016 باللون الرمادي، نوع الجير أوتوماتيك وقد تجاوز ممشى السيارة 100 ألف كيلو متر ووصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال.

تويوتا مستعمل حراج مكة

تواجدت اليوم عدد لا بأس به من سيارات تويوتا لاندكروزر مستعمل بحراج مكة، السيارة الأولى هي لاندكروزر موديل 2015 باللون البيج وممشى 188 ألف كيلو متر، الماكينة 6 سلندر والجير أوتوماتيكي والسعر المطلوب 70 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر فئة جي اكس ار فل كامل موديل 2014 بماكينة 8 سلندر، السيارة باللون الأبيض ونوع الجير أوتوماتيك بممشى على العداد بلغ 295 ألف كيلو متر وسعرها 93 ألف ريال.

اللاندكروزر التالية هي موديل 2016 واللون أبيض وممشى السيارة 200 ألف كيلو متر، نوع الجير أوتوماتيك وقد وصل أعلى سوم إلى 63 ألف ريال. نتوجه إلى سيارة تويوتا كامري GL موديل 2016 باللون الفضي، ممشى السيارة 317 ألف كيلو متر وهي مفحوصة ومُجددة، الجير أوتوماتيك وقد وصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2015 باللون الأبيض، ممشى السيارة 70 ألف كيلو متر فقط والسعر المطلوب 19 ألف ريال ونوع الجير عادي.