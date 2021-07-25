أكبر تخفيض في سعر سوزوكي بالينو فئة GL أفضل سيارة يابانية اقتصادية بتقييم ممتاز +

أكبر تخفيض في سعر سوزوكي بالينو هاتش باك فئة GL أفضل سيارة يابانية اقتصادية بتقييم ممتاز +، أعلنت مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين عن عرض تخفيض جديد على سيارة سوزوكي بالينو اليابانية الرائعة موديل 2020 فئة جي ال، حيث انضمت السيارة إلى سلسلة التخفيضات والتصفيات التي أقامتها المؤسسة منذ فترة. وتقدم شركة سوزوكي اليابانية المعروفة مجموعة من السيارات ذات المواصفات الاقتصادية، والتي تتميز بأنها مناسبة في جميع الاستخدامات وذات سعر مناسب جداً، وحديثنا اليوم عن مواصفات السيارة الشعبية بالينو 2020 هاتش باك فئة GL وسعرها الجديد بعد عرض التخفيض.

سعر ومواصفات سوزوكي بالينو GL 2020

عرض تخفيض جديد على سعر السيارة الاقتصادية الرائعة سوزوكي بالينو 2020 فئة جي ال من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين، انطلق هذا العرض بداية هذا الأسبوع وتم تخفيض سعر السيارة 41 ألف و 400 ريال. يشمل هذا العرض ضريبة القيمة المضافة بتخفيض 8% تقريباً نزولاً من 46 ألف و 700 ريال، ومن المعروف أن بالينو أكبر حجماً من طراز سويفت من سوزوكي، وتتميز فئة GL من السيارة بماكينة 4 سلندر سعته 1400 سي سي، قوة المحرك تصل إلى 91 حصان والقير أوتوماتيك أربعة سرعات ونظام الدفع أمامي.

بالينو 2020 أفضل سيارة يابانية اقتصادية

يتميز التصميم الأمامي للسيارة بشبك ضخم من الكروم وإضاءات أمامية من الهالوجين نور عالي ومنخفض مع كشافات ضباب، السيارة مزودة بعمود جانبي للزجاج باللون الأسود نفس فكرة سيارات الكروس أوفر. التصميم الخلفي لسيارة سوزوكي بالينو 2020 هاتشباك بإضاءات LED خلفية، بالإضافة إلى مساحة على الزجاج الخلفي وشنطة متسعة بها ستارة لتغطية الأشياء الخلفية ومنحك خصوصية أكثر، أما بالنسبة للجنوط فهي بمقاس 16 إنش ألومنيوم مكحلة.

وكيل السيارة نجيب أوتو بضمان 3 سنوات مفتوح الكيلومترات، سوزوكي بالينو الاقتصادية فئة GL سيارة يابانية ذو تجميع هندي بمعدل استهلاك وقود منخفض للغاية وتقييم ممتاز+، الوقود المستخدم في السيارة هو بنزين فئة 91 ويمنحك اللتر الواحد منه إمكانية المشي حتى 19.9 كيلو متر، وتُعتبر السيارة من أفضل السيارات الاقتصادية موديل 2020 بصرفية وقود مناسبة جداً لمحرك سعة 1400 سي سي.

داخلية سوزوكي بالينو 2020

تتميز السيارة بمقاعد قماشية فاخرة باللون الأسود على الأطراف والوسط أزرق، مع قماش مطعم بالجلد الأزرق في الباب من الداخل شكله مميز جداً. يوجد منفذ USB ومكيف يدوي مع منفذ طاقة وتكاية للرأس لمقاعد الصف الثاني، السيارة بها مفتاح ريموت ذكية وزجاج كهربائي ومرآة كهربائية ومقابض داخلية من الكروم، إضافة إلى مقود رياضي مكسي بالجلد للتحكم بالنظام الصوتي والبلوتوث وعداد الرحلات في سوزوكي بالينو GL موديل 2020.