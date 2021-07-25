تويوتا لاندكروز الجديدة باقل قسط واقل فوائد من مصرف الراجحي واعلى فترة سداد بالمملكة

تويوتا لاندكروز الجديدة باقل قسط واقل فوائد ، لكل عشاق قيادة سيارة تويوتا اليابانية والذين يبحثون دائماً عن وسيلة تساعدهم على شراء السيارة بالتقسيط، ولا يمكن أن تجد عزيزنا العميل أفضل من التعامل مع مصرف الراجحي الذي يقدم أحدث عروض التقسيط على سيارة تويوتا لاند كروز بالتعاون مع عبد اللطيف جميل بدون مقدم وبأقل فائدة فتابعونا من خلال موقع ثقفنى.

تويوتا لاندكروز الجديدة باقل قسط واقل فوائد

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروز على مجموعة رائعة من المواصفات التي تجعل منها السيارة الأولى في المملكة ويرغب الكثيرين من محبين شراء السيارات الحديثة القيام بشرائها ومن أهم مواصفاتها ومميزاتها التالي:

تأتي السيارة بمحرك سعة 5,6 لتر من نوع v8 وتحتوي على 32 صمام قدرته 362 حصان.

مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مع نظام قيادة متنوع يعمل على الرمال والثلج وبالطين أيضاً.

بها عزم دوران يصل لحوالي 530 نيوتن بالمتر.

يوجد في السيارة شاشة معلومات تستخدم باللمس بنظام ملاحة مع إضاءة داخلية.

ثلاجة مع خاصية التبريد الخاص بالمقاعد الأمامية.

تمتلك نظام تعليق هيدروليكي مع نظام اختبار التضاريس المتنوع الذي يكون به كاميرا 360 درجة عبر حوالي 4 كاميرات بالإضافة إلى وجود العديد من المميزات وأنظمة الأمان والسلامة.

تتمتع السيارة بأداء قوي جداً ومستقر بالأخص بالطرق المنحدرة والجبلية نظراً لوجود الدفع الرباعي.

يساعد مصرف الراجحي جميع العملاء الذين يلجئون إليه لكي يحصلون على أفضل عروض وتمويلات وكافة الخدمات المالية التي يحتاج لها الكثير من العملاء الذين يرغبون شراء السيارات ومن أهمها: