بعد سامسونج.. إل جي تحول جميع سياراتها إلى سيارات صديقة للبيئة

أعلنت شركة إل.جي إلكترونيكس الكورية، اعتزامها تحويل جميع سياراتها إلى سيارات صديقة للبيئة بحلول 2030 في إطار جهود البلاد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة إلى حد كبير عن ظاهرة التغير المناخي، ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان مماثل صدر قبلا من شركة سامسونج الكورية الجنوبية أيضا.

إل جي ترسم خطة تحولها إلى الطاقة المتجددة

وقالت شركة إل جبي في بيان لها إنها ستغير 90% من سيارات الشركة إلى سيارات تعمل بالكهرباء أو تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2025، وتستكمل ذلك التحول بحلول عام 2030، وذلك بعد أيام من إعلان الشركة أنها ستعمل على تزويد جميع عملياتها في كوريا وخارجها بالطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

سامسونج تحول جميع سيارتها إلى سيارات صديقة للبيئة

من جانبها، أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن أحدث إعلان لشركة إل جي جاء بعد أن كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن خطط في وقت سابق من هذا الشهر لتحويل جميع سيارات الشركة إلى سيارات صديقة للبيئة بحلول عام 2030.