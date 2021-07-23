عرض تقسيط سيارة سوزوكي بسيفيتارا 2021 GLX بالدفعات الشهرية 1,499 ريال

تقدم شركة عبداللطيف جميل عرضًا لـ تقسيط تقيط سيارة سوزوكي بسيفيتارا 2021 GLX بالدفعات الشهرية 1,499 ريال والتي يبلغ سعرها 73402 ريال سعودي.

أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن مجموعة من العروض. العروض تشمل سيارات سوزوكي بدون كفيل، وبها مجموعة من المميزات التي يحتاجها أي شخص، راغب في تقسيط سيارة في المملكة العربية السعودية. وهذا ما سيشمله موضوعنا.

بدون كفيل عروض تمويل سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل

يمكنك الاستفادة من عرض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل. وذلك من خلال جميع الفروع التي تنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. حتى تستفيد من العرض وتستمتع بمميزاته الرائعة.

بداية لن تدفع مصاريف إدارية.

شركة عبداللطيف جميل ستدفع عنك الإيجار الشهري الأول، كما ستدفع الإيجار اشهري الثاني، والثالث. والذي يتم احتسابه على أساس الستين شهر على حسب العرض.

بدون أي مقدمة، أي بدون دفعة أولى.

وكذلك بدون كفيل أي لن تحتاج كفيل يدعمك.

وهو معتمد من الهيئة الشرعية في البلاد.

العرض يشمل سيارات سويفت 2021 جي ال بدفعات شهرية 1201 ريال سعودين وفترة سداد على ستين شهر. حيث يقدر سعر السيارة 58840 ريال سعودي. سيارة سوزوكي سويفت 2021 GLX بالدفعات الشهرية 1,222 ريال. وفترة السداد 60 شهر. ويبلغ سعرها 59831 ريال سعودي. وكذلك سيارة تقسيط سوزوكي ديزاير 2021 GL بالدفعات الشهرية 787 ريال. وكذلك فترة السداد 60 شهر. ويبلغ سعرها 38534 ريال سعودي. بالإضافة للثلاثة السابقة يوجد سيارة سوزوكي ديزاير 2021 GLX بالدفعات الشهرية 815 ريال. وفترة السداد 60 شهر. ويبلغ سعرها في السوق السعودي 39920 ريال سعودي. علاوة على ذلك سيارة سوزوكي بالينو 2021 GL بالدفعات الشهرية 884 ريال. ويبلغ سعرها 43288 ريال سعودي. كما يمكنك تقسيط سيارة سوزوكي بالينو 2021 GLX الدفعات الشهرية 969 ريال. ويبلغ سعرها 47449 ريال سعودي. أما في الفئات الأعلى يمكنك تقسيط سيارة سوزوكي كياز 2021 GL بالدفعات الشهرية 955 ريال. والتي يبلغ سعرها 46755 ريال سعودي. وبعدما تعرفنا لما سبق يمكنك أيضًا تقسيط سيارة كياز 2021 GLX بالدفعات الشهرية 1,131 ريال. كما تستطيع أن تقوم بتقسيط سيارة ارتيجا 2021 GL الدفعات الشهرية 1,181 ريال. والتي يبلغ سعرها 55373 ريال سعودي. علاوة على ذلك يمكنك تقسيط سيارة سوزوكي ارتيجا 2021 GLX الدفعات الشهرية 1,280 ريال. والتي يبلغ سعرها في السعودية 57850 ريال سعودي. والتي يبلغ سعرها 62704 ريال سعودي. أما بخصوص تقسيط سيارة سوزوكي جمني 2021 GL بالدفعات الشهرية 1,616 ريال. والتي يبلغ سعرها 79147 ريال سعودي.

مميزات عرض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميلما هي الأنواع الأخرى الموجودة في عرض تقسيط سيارات سوزوكي؟!