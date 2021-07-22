انخفاض سعر نيسان التيما الاقتصادية فئة ستاندر لأدنى مستوى لها منذ طرحها بالأسواق، نقدم لكم اليوم أحد عروض التخفيضات الرائعة من توكيل عبد اللطيف جميل عبر معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات. سيارة العمر الطويل ذات المواصفات المميزة نيسان التيما موديل 2020 فئة ستاندر، هي سيارة سيدان اقتصادية وموفرة للوقود ذات حجم متوسط ومساحة داخلية جيدة، تم تخفيض سعرها بنسبة تتعدى 8% مؤخراً ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين، لذا هيا بنا نتعرف على مواصفات نيسان التيما 2020 S وسعرها ضمن عرض التخفيض.

سعر ومواصفات نيسان التيما 2020 فئة ستاندر

أُعلن مؤخراً عن عرض تخفيض جديد ضمن معرض عبد الرحمن عماد الدين على سيارات توكيل شركة عبد اللطيف جميل، ومن تلك العروض أُتيح تخفيض جديد على سعر نيسان التيما 2020 S الاقتصادية، وقد أصبحت تتوفر الآن بسعر 83 ألف و 375 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 90 ألف و 275 ألف ريال. وتتميز السيارة بمحرك سعة 2500 سي سي 4 سلندر، قير التيما أوتوماتيك CVT ذو نظام دفع أمامي، صرفية الوقود رائعة حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين فئة 91 إمكانية المشي حتى 17.6 كيلو متر بتقييم ممتاز.

السيارة متوسطة الحجم وتتميز من حيث التصميم الخارجي بمقابض رائعة من الكروم، مع شبك ضخم حدوده خطوط عريضة من الكروم وخط أسفل منافذ السيارة كذلك من الكروم. الجنوط تأتي بمقاس 16 إنش في فئة ستاندر من نيسان التيما 2020، بالإضافة إلى شنطة متسعة بها إضاءة خلفية، بشكل عام السيارة مزودة بإضاءات رائعة مع كشافات ضباب وحساسات خلفية، مع مرأة كهربائية تتمتع بخاصية الطي.

التيما S موديل 2020 من الداخل

تتميز السيارة بإمكانية التشغيل الذكي بالإضافة إلى مفاتيح دخول ريموت، كما تتميز بمقاعد قماشية فاخرة وتصميم من الداخل باللون البيج، المقابض الداخلية في نيسان التيما 2020 فئة ستاندر مصنوعة من الكروم والباب من الداخل مزيج بين البلاستيك الأسود والقماش البيج، والزجاج بالكامل كهربائي في السيارة وهناك إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والبلوتوث ومثبت السرعة عبر المقود.

السيارة مزودة من الداخل أيضاً بمنفذ USB للنظام الصوتي أمامي وفتحات تكييف خلفية، ومسند وسطي للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى عدد 2 منفذ طاقة خلفي. نيسان التيما موديل 2020 فئة ستاندر مزودة كذلك شاشة معلومات وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالاضافة إلى عدد من وسائل الأمان والحماية مثل فرامل بتقنية ABS، نظام الثبات الإلكتروني، عدد 2 إيرباج، حساس كفرات وعدد 5 أحزمة أمان.