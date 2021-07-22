أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر اقل من 1000 ريال بدون مقدم في السعودية

أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر ، سيارة تويوتا فورتشنز واحد من أهم السيارات التي قد أثبتت كفاءتها العالية في المملكة العربية السعودية، وهذا ما جعل الكثير من الاناس الذين يحبون ركوب السيارات الفاخرة يتقدمون إلى معارض عبد اللطيف جميل للحصول على فرصة تمويل سيارة تويوتا فورتشنر 2021 التي تحتوي على أفضل المواصفات.

أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر

تعد سيارة تويوتا فورتشنر من أنواع السيارات التي تحتوي على تقنيات حديثة جداً تجعل الشباب ينبهرون وينجذبون لها ويكون لديهم رغبة كبيرة جداً في شرائها والذي يمنعهم عن القيام بذلك هو عدم امتلاكهم لسعر السيارة الذي يعتبر مبلغ كبير جداً لا يمكن أن يقدر على دفعه سوى الأشخاص الذين يعيشون حياة الرفاهية.

كما أن السيارة جاءت بنوعين مختلفين فالأول منها مزود بمحرك تصل سعته لحوالي 2700 سي سي مع اسطوانات رباعية، تدعم السيارة نظام الدفع الخلفي الذي يتميز بقوة 165 حصان، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ناقل حركة اتوماتيك به خزان وقود سعته 80 لتر.

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر على مجموعة هائلة من المميزات الخاصة بسلامة وأمان السائق فهي تحتوي على وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي لكي يقوم بحماية السائق وجميع الراكب في الأمام بجانب وسادة هوائية للركبة للسائق لحمايته عند حدوث أس نوع من الاصطدام.

ويبدأ سعر السيارة من 114700 ريال سعودي بدون أن يتم إضافة القيمة المضافة ومن المحتمل أن يتزايد سعر السيارة عن هذا المبلغ، ولكن مع بنك الراجحي لا تحمل ثمن السيارة فمن الآن يقدم الراجحي عروض تقسيط أكثر من رائعة حتى يكون باستطاعة العميل الحصول على السيارة بأقل فائدة وبقسط شهري يكون مناسب للراتب الشهري للفرد.

يعتبر بنك الراجحي من أحد البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية التي تعمل على تقديم الكثير من التمويلات والقروض المميزة التي تساعد العملاء في شراء العديد من أنواع السيارات الثمينة ومن ضمنها عروض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنز الذي يصل سعرها 117 ألف ريال سعودي وبمعدل ربح سنوي يتم تحديده على حسب الحالة المالية للعميل ويتم التقسيط على 60 شهر.