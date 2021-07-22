خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 GX2 بنزين بمواصفات رائعة تعرف على السعر الجديد، ضمن سلسلة العروض التي تقدمها مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، وخاصة التخفيضات المُقامة في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الأضحى أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة، ومن ضمن التخفيضات تخفيضات تويوتا المميزة وخاصة فورتشنر، خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 GX2 بنزين العائلية بمواصفات رائعة تعرف على السعر الجديد.

خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 GX2

ضمن تخفيضات المملكة العربية السعودية، لسيارات تويوتا في مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، تم خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 GX2 بنزين، لتتوفر بسعر 100 ألف و 400 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 108 ألف و 215 ريال، حيث تتوفر فورتشنر بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر بنزين، قوة 164 حصان والعزم 245، قير السيارة أوتوماتيك 6 سرعات ذو نظام دفع خلفي بدون دبل، حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين فئة 91، إمكانية المشي حتى 10.7 كيلو متر بتقييم متوسط، كما أن السيارة مُتاحة التقسيط بسعر 1.724 ريال شهرياً.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021 GX2

تتميز السيارة بإضاءات FULL LED نور عالي ومنخفض، بالإضافة إلى شبك أمامي ضخم يتوسطه شعار تويوتا الشهير، مع تطعيمات رائعة من الكروم و جنوط مكحلة مقاس 17 إنش، كما تتميز السيارة بإشارات على المرآة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، كما تتميز تويوتا فورتشنر 2021 GX2 بنزين بوطايات جانبيه، بالإضافة إلى إنارة ليد خلفية وحساسات خلفية، مع جناح خلفي للسيارة وكشافات ضباب خلفية.

داخلية فورتشنر 2021 GX2 بنزين

تتميز السيارة بريموت و مقاعد قماشية فاخرة من الطراز الأول باللون الجملي، بالإضافة إلى زجاج كهربائي وشاشة معلومات وسطية، تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لسيارة تويوتا فورتشنر 2021 GX2 بنزين، مع مكيف امامي ومكيف خلفي تبريد فقط، والتحكم من خلال المقود المكسي جلد في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات، مع تكاية خلفية وتكاية بالوسط درج لسيارة تويوتا العائلية، كما تتميز بمواصفات أمن وسلامة عدة منها حساس كفرات وعدد 3 ايرباج، مع 7 أحزمة أمان فرامل ABS ونظام الثبات الإلكتروني، خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 GX2 بنزين العائلية بمواصفات رائعة تعرف على السعر الجديد.