مواصفات سيارة تويوتا أكوا الجديدة 2022 Aqua الاقتصادية في استهلاك الوقود

أعلنت شركة تويوتا عن سيارة جديدة تتميز بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، وهي سيارة تويوتا أكوا الجديدة Aqua 2022 التي صنفت بأنها أفضل سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود في العالم، وهي سيارة تتميز بجاذبية وشكل مميز عن السابقين من سيارة Aqua، من خلال مميزاتها في التصميم الخارجي للواجهة الأمامية والخلفية، وكذلك شكل المصابيح الخاصة بالسيارة، وبها الكثير من المواصفات والمزايا الأساسية للسيارة التي تجعلها مميزة.

مواصفات سيارة تويوتا أكوا الجديدة

للمهتمين بالبحث عن عروض تقسيط السيارات في بنك الراجحي، وكذلك عروض نيسان باترول الحديثة، بينما سيارة Aqua الجديدة تعد ميني هاتشباك عصرية، فهي تتميز بعدة مزايا:

سيارة تويوتا أكوا 2022 صغيرة الشكل (هاتشباك).

السيارة ضمن سيارات Aqua ولكن بشكل محسن وتصميم حديث.

السيارة بهيكل هاتشباك طولها 4 م، وعرضها 169 سم، بينما الارتفاع يصل إلى 148 سم.

المسافة بين محوري العجلات يصل إلى 260 سم.

بها انظمه لتدفئة المقاعد والمرايا والزجاج الخلفي والأمامي.

السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، حيث كل 100 كلم تستهلك 5 ليتر من الوقود، وبتفعيل الترشيد يكون الاستهلاك 1.8 لتر لذات المسافة.

المركبة بها محركات هجينة يصل عزمها لما يعادل 91 حصانًا.

بها حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات توجد في الأمام والخلف.

ما هي السيارات الهجينة

إن كلمة هجينة في سيارات تويوتا تعني تطوير لفكرة السيارات التي تعمل بمحرك مزدوج، وقد بدأت تويوتا أول سيارة هجينة عام 1997 وهي سيارة تويوتا بريوس، حيث تعتمد على استخدام الكهرباء والوقود لتشغيل السيارة، حيث أصبح للقيادة ميزات اكثر تقدم من خلال استهلاك وقود أكثر كفاءة، وكذلك تحقيق مواصفات الأمان في السيارة.

فيديو سيارة أكوا 2022

من المنتظر أن يبدأ السعر لتلك السيارة الموفرة للوقود نحو 18000 دولار أمريكي.

ويعادل سعر السيارة 980 الف ين لإصدار الدفع الأمامي

بينما إصدار الدفع الكهربائي الرباعي تصل إلى 23.657 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 2 مليون و598 ألف ين.

توفر مساحة أكبر في المقاعد الخلفية

وصممت داخليا بتصميم أكثر أناقة وجاذبية

بها المقاعد الأمامية من الجلد اصطناعية قابلة للتعديل كهربائيًا

ومزودة بلوحة رقمية للسائق وشاشة مركزية قياس 10.5 بوصة تاتش

كما بها العديد من وسائل الأمان والسلامة، حيث يتوفر الكبح الذاتي في حالات الطوارئ.

وكذلك أنظمة الركن المطورة، ونظام التحكم في السرعات.

سعر تويوتا أكوا الجديدة 2022مواصفات سيارة أكوا 2022 الداخلية

ضمن سيارات شركة تويوتا اليابانية الحديثة تأتي سيارة تويوتا أكوا الجديدة 2022 (Aqua 2022) بالمواصفات القياسية السابقة، والتي ضمن افضل السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود.