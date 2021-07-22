فيديو تويوتا تكشف عن أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سيارة Aqua الجديدة، السيارة التي صنفت من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود، وأجرت تويوتا على النسخة الجديدة من السيارة تعديلات خارجية وداخلية، جعلتها أكثر جاذبية من سيارت Aqua السابقة.

تويوتا تكشف عن أكثر السيارات اقتصادا في الوقود

وجاءت سيارة Aqua 2022 بهيكل هاتشباك بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 260 سم، ومن أكثر ما يميز السيارة اقتصادها في استهلاك الوقود، إذ تستهلك في أوضاع القيادة العادية نحو 5 ليترات من الوقود لكل 100 كلم، أما مع تفعيل نظام ترشيد الوقود فتستهلك نحو 2.8 ليتر فقط لكل 100 كلم تقطعها.

سيارة تويوتا Aqua تعمل بمحركات هجينة

وحصلت Aqua على محركات هجينة تولد عزما يعادل 91 حصانا، وعلى عدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.