سعر تويوتا لاندكروزر 2022 في السعودية مواصفات الشكل الجديد كليا

سعر تويوتا لاندكروزر 2022 ،مواصفات الشكل الجديد ، لقد قامت شركة تويوتا اليابانية المسئولة عن صناعة السيارات ، بالكشف عن مجموعة معلومات خاصة بسيارة تويوتا لاند كروزر الشكل الجديد كليا 2022، كذلك من الشائع عن تلك السيارة من تسريبات لمواصفاتها أنها تمتلك قدرة عالية لخوض أي طريق ،حتي وأن كان شديد الخطورة أو وعر للغاية ، ومن خلال متابعتك للسطور القليلة القادمة ، سوف نعرض جميع التسريبات حول سيارة تويتا لاندكروزر الجديدة .

سعر تويوتا لاندكروزر2022

الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية يتسائلون عن، أسعار لاندكروزر 2022 ، ولكن تداولات أسعار كثيرة حول هذه السيارة ولكن إليكم نقدم سعر تويوتا لاندكروزر 2022 ،كذلك من المحتمل أن يكون بين 262,545 ريال سعودي إلي 404,570ريال سعودي.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022

جاءت سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، lc 300 مع محرك v6 وبها ناقل للحركة يصل إلي عشر سرعات مختلفة ، لكي تتمكن من تحقيق أداء القفزة إلي إلامام أثناء السير بها علي أي طريق واعر ، أو في أي طريق غير مهيء ، كذلك استهدفت الشركة المصنعة لسيارة لاندكروزر أنها تقوم بتوفير ألاداء الذي يريدة، أي من العملاء من أجل الوثوق بهم ، تابعوا السطور القليلة القادمة لكي نعرض لكم المزيد من مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كليا بالتفصيل:

قامت الشركة المصنعة ل سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بتقليل وزن السيارة 200 كجم ،بعد أن تم خفض وزن سيارة لاندكروزر جعلها أقل عرضة للأنقلاب في أصعب الحالات ، مما ترتب علي ذلك زيادة السلامة والأمان عند أستخدام السيارة ،كذلك وفر الأساس الجديد للسيارة بادخال تقنيات جديدة بها .

بتقليل وزن السيارة 200 كجم ،بعد أن تم خفض وزن سيارة لاندكروزر جعلها أقل عرضة للأنقلاب في أصعب الحالات ، مما ترتب علي ذلك زيادة السلامة والأمان عند أستخدام السيارة ،كذلك وفر الأساس الجديد للسيارة بادخال تقنيات جديدة بها . يوجد بالسيارة نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني الجديد من شركة تويوتا، وذلك يزود من ثبات حركة وأتزان السيارة علي مختلف أنواع الطرق.

تم بناء لاندكروزر علي منصة ga_f المعتمدة علي نظرية tnga ، مما يجعل للسيارة مميزات خاصة جديدة تهيئها لشق أي طريق واعر أو خطر مع توفير مجموعة مزايا جديدة ، مثل قوة وصلابة الهيكل الخارجي لتويوتا لاندكروزر2022 ، وانها تحتوي علي التوازن الديناميكي مما يساعد السيارة في تحسن ألاداء علي الطريق.

، وانها تحتوي علي التوازن الديناميكي مما يساعد السيارة في تحسن ألاداء علي الطريق. تأتي سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بهيكل وشاسية منفصلين عن بعض تماما ،مثل سيارة مرسيدس جي كلاس وسيارة جيب رانجلر وهذا عكس هيكل سيارة لاند روفر ديفلدر .

قام مجموعة من أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال السواقة بإختبار أداء والتطوير لهذه السيارة الجديدة إلي أقصي حد في رالي داكار.

سيارة لاندكروزر 2022 هي أول سيارة من شركة تويوتا تبنت شاشة multi_terrain monitor، وهذه الشاشة تكون وظيفتها إمكانية مراقبة التضاريس المتعددة ، مما توفر للسائق رؤية واضحة للطريق .

ألوان تويوتا لاندكروزر المتحاة ألان

حيث تم إصدار مجموعة من ألالوان لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة وهما:

الون ألاسود. لون نحاسي لامع. أسود. رمادي. أبيض لؤلؤي. أبيض سوبر. فضي. توجد ايضا بلوون ألابيض لؤلؤي بريشوس. كذلك ألون ألازرق الغامق. وألون ألاحمر الغامق.

كذلك عزيزي القاريء ألان نكون زصلنا إلي نهاية مقالتنا الذي قومنا من خلالها بعرض ، سعر تويوتا لاندكروزر 2022، واهم مواصفات لاندكروز .