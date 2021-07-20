فيديو سوبارو تكشف عن سيارة Outback 2022

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,20 تموز (يوليو) 2021 - 15:27
أزاحت سوبارو الستار عن سيارة Outback الجديدة التي تتميز عن نماذج Outback السابقة بهيكل أكبر بقليل، فضلا عن أن صندوقها أصبح أكبر وأتى بسعة 522 ليترا.
مواصفات سيارة سوبارو Outback الجديدة
وحصلت سيارة سوبارو أوتباك الجديدة على العديد من التعديلات على التصميم الخارجي، لتبدو أكثر قوة وحداثة من النماذج السابقة، كما أصبحت مقصورتها أوسع وازدادت المسافة، وجهزتها سوبارو بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية كبيرة، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة قيادة مختلفة منها مخصص للتنقل داخل المدن ومنها للسير على الطرقات الوعرة أو الطرقات المغطاة بالأوحال والرمال والثلوج.
وستطرح السيارة وفقا لوكالة روسيا اليوم، بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 188 حصانا.
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