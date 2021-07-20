صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر في مكلارين البريطانية

أعلنت مجموعة مكلارين البريطانية عن استثمار في حقوق الملكية بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني (758 مليون دولار) يأتي معظمه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في مكلارين

وقالت مكلارين إن صندوق الاستثمارات وآريس قدما 400 مليون من رأس المال الجديد، في صورة أسهم ممتازة وخيارات شراء غير إلزامية في رأس المال، وسيأتي المبلغ المتبقي من مساهمين حاليين في صورة أسهم ممتازة قابلة للتحويل، مما يسمح بسداد قرض حصلت عليه في يونيو من العام الماضي من بنك البحرين الوطني.

مجموعة مكلارين شركة سيارات خارقة فاخرة

وقال بول والش الرئيس التنفيذي لمجموعة مكلارين "عقب الاستثمار الاستراتيجي في ريسينج الذي دبرناه العام الماضي، فإن هذا الجمع الناجح لرأس المال عامل أساسي في استراتيجيتنا المالية الشاملة لدعم خطط النمو المستدام للمجموعة، مع وجود تلك المؤسسات القوية حاليا، فإننا في مركز جيد لتحقيق طموحاتنا كشركة سيارات خارقة فاخرة عالمية وضمن النخبة في سباقات السيارات، مع كون السيارات المحرك للأرباح الأساسية لمكلارين".

مكلارين جمعت أكثر من 600 مليون إسترليني مؤخرا

يشار أن مكلارين حصلت على 300 مليون إسترليني من المساهمين الحاليين في مارس 2020، وأكملت في أبريل الماضي صفقة بيع وإعادة تأجير بقيمة 170 مليون إسترليني في مقرها الرئيسي بووكينج، كما استحوذت مجموعة إم.إس.بي سبورتس كابيتال الاستثمارية على حصة في مكلارين ريسينج في ديسمبر الماضي في صفقة جلبت 185 مليون إسترليني وخففت الضغط الناجم عن جائحة كوفيد-19.

ازدهار أعمال مكلارين بعد عام عصيب

وبلغت إيرادات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 170.5 مليون إسترليني بزيادة 145% عن الفترة نفسها في 2020، ويأتي الازدهار الاستثماري لمكلارين بعد فترة كادت أن تؤدي لإفلاس العلامة بسبب انهيار مبيعاتها في 2020 أثناء جائحة كورونا، مع رفض الحكومة البريطانية وقتها للتدخل لمساعدة العلامة واضطرارها لبيع مقراتها الرئيسية.

مجموعة مكلارين تشارك في سباق إكستريم إي الكهربائية

وتشمل مجموعة مكلارين علامة مكلارين نفسها المصنعة للسيارات، وشركة مكلارين ريسينج المشاركة في سباقات فورمولا 1 وإندي كار في الولايات المتحدة، كما أعلنت عن مشاركتها في سباقات إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة العام القادم.