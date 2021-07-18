تقسيط سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1391 ريال سعودي افضل عروض تقسيط بالسعودية

تقسيط سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1391 ريال سعودي ، إذا كنت ترغب في شراء سيارة أكثر تميزاً بأفضل المواصفات فالتأكيد أن تستحق الحصول على سيارة تويوتا كورولا جي ال أي 1391 ريال سعودي، وإن لم تكن قادر على دفع ثمنها دفعة واحدة فيمكنك الاستفادة من أحدث عروض التقسيط الذي وضعت حتى تسهل على العملاء كل ما يحتاجون إليه.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1391 ريال سعودي

من الآن يمكن للجميع الاستفادة من عروض تقسيط سيارة كورولا جي ال أي 1391 ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل والقيام بسداد دفعات شهرية تصل لحوالي1391 ريال سعودي، كما أن معرض عبد اللطيف جميل توفر لك الكثير من المميزات التي لا تعد ولا تحصى عبر كافة فروعها الموجودة بأرجاء المملكة العربية السعودية.

فأكثر ما يتميز به عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا جي ال أي أنها لا تحتاج من العميل أن يقوم بدفع دفعة أولى ويمكن للمقيمين والعاملين في المملكة السعودية الاستفادة من عرض التقسيط بدون كفيل، كذلك تعد من التمويلات التي مطبق عليها أحكام الشريعة الاسلامية لا يوجد أي نوع من المصروفات الادارية على السيارة.

تحتوي تلك السيارة على مجموعة هائلة من المواصفات التي تجعلها واحدة من أفضل أنواع السيارات ومنها ما يلي:

تحتوي على الدفع الأمامي.

معدل استهلاك السيارة للبنزين 5.5 لتر كل كيلو متر.

سعة المحرك 1600 سي سي 4 سلندر، وبها 3 اسطوانات لكي تعمل على توليد قوة بقدر 119 حصان.

يوجد في السيارة بلوتوث وعدد 6 مكبرات صوت بها فتحة سقف 1.5 لتر تعمل أوتوماتيك.

عزم السيارة 150 نيوتن متر.

السرعة القصوى للسيارة 194 كيلو متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض 14.5 سم.

سعر سيارة تويوتا كورولا جي ال أي يبدأ من 76000 ريال تقريباً.

تتمتع سيارات تويوتا بمجموعة كبيرة جداً من المميزات التي جعلت منها السيارة رقم واحد في سوق السيارات ويرغب الكثيرين الحصول عليها زمنها: