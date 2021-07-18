وصول افخم كامري مواصفات وأكثرهم إقتصادية تويوتا كامري لومير 2021 هايبرد الرائعة، وصلت السيارة الإقتصادية الرائعة وهي أفضل سيارة كامري من حيث صرفية الوقود، وأفضل سيارة كامري مواصفات على الإطلاق إلى أراضي المملكة العربية السعودية، سيارة كامري لومير 2021 هايبرد الرائعة الان لدى معارض متعددة في المملكة، ومنهم معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، وصول أفخم كامري مواصفات وأكثرهم إقتصادية تويوتا كامري لومير 2021 هايبرد الرائعة.

وصول افخم كامري وأكثرهم إقتصادية

تُعد تويوتا كامري سيارة سيدان متوسطة الحجم تنافس السيارات اليابانية مثل هوندا اكورد، مازدا 6 ونيسان التيما، والسيارات الكورية هيونداي سوناتا و سيارة كيا K5، والسيارات الأمريكية شيفروليه ماليبو، تتميز سيارة تويوتا كامري لومير 2021 هايبرد بمُحرك 2500 سي سي هجين، 4 سلندر بطارية وبنزين قوة 212 حصان، قير اوتوماتيك بنظام CVT ونظام دفع أمامي، وصرفية وقود السيارة رائعة حيث أن اللتر الواحد من بنزين فئة 91، يمنحك إمكانية المشي حتى 26 كيلو متر بتقييم ممتاز +.

داخلية كامري لومير 2021 هايبرد

تتميز السيارة بمفاتيح زكية للدخول والتشغيل الذكي ومقعد كهربائي للسائق والراكب، مع داخلية رائعة باللون البيج المُطرز مع مقابض كروم وجلد باللون البيج على الأبواب من الداخل، وإضاءات داخلية LED مع مسند خلفي، وفتحات تكييف خلفية مع منفذان USB لسيارة تويوتا كامري لومير 2021 هايبرد، مع ذاكرة تخزين للمقاعد الأمامية، و مقود كهربائي ذو حركة تلسكوبية مع ذاكرة تخزين، مع زجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة ونقطة عمياء.

تتميز السيارة بقطع من الجلد على الطبلون بشكل مميز، بالإضافة إلى فورمايكا تخشيب وإنارة بانورامية لسيارة تويوتا 2021، يمكنك من خلال المقود المكسي بالجلد التحكم في مثبت السرعة والتحكم في النظام الصوتي، كما تتميز سيارة تويوتا كامري لومير 2021 هايبرد برادار، بالإَافة إلى التنبية عند الخروج عن المسار و بروجكتور، مع شاشة وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومرأة داخلية تعتيم بالإضافة إلى مكيف لمس للتحكم المنفصل بين السائق والراكب، مع إمكانية تبريد المقاعد الأمامية للسائق والراكب، ومنفذ USB ومنفذ طاقة.

مواصفات كامري لومير 2021 هايبرد

تتميز السيارة بكثرة المواصفات حيث تتميز بسقف بانوراما، ومُقدمة بها شعار تويوتا باللون الأزرق وهذا يدل على أن السيارة هايبرد، وإضاءات FULL LED وعدد 2 حساسات أمامية في الزوايا، مع تطعيمات كروم مميزة على زوايا الاكصدام الأمامي لسيارة تويوتا كامري السياحية فئة لومير 2021 هايبرد، وكشافات ضباب LED وجنوط مقاس 18 إنش، مع إشارات بالمرأة الكهربائية الجانبية ذو خاصية الطي و تطعيمات كروم بها.

سعر كامري لومير 2021 هايبرد

تتميز السيارة مقابض من الكروم وخط كروم جانبي أسفل الأبواب، بالإضافة إلى إطارات للنوافذ كذلك من الكروم، مع جناح خلفي ، و عدد 2 حساسات خلفية وإضاءات خلفية FULL LED، وشنطة السيارة يتم فتحها عبر الزر أو زر الريموت متسعة من الداخل، بداخلها إضاءات LED، وتتوفر سيارة تويوتا كامريلومير 2021 هايبرد بسعر 150 ألف ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.