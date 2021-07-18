فيديو Jeep ستطرح Compass 2022 الجديدة قريبا

عبد الرحمن الحاج الأحد,18 تموز (يوليو) 2021 - 12:36
أعلن وكلاء شركة Jeep اتجاه الشركة نحو طرح سيارة Compass بنسختها الجديدة التي تتميز بتصميم أكثر عصرية للواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وحصلت السيارة على هيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 181 سم، وارتفاعه 164 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم.
Compass 2022 بتغييرات داخلية وخارجية
ولم تطل التغييرات الشكل الخارجي فقط، بل حصلت Compass 2022 على تصميم عصري ومميز للقمرة، وعلى واجهة قيادة أكثر تطورا مجهزة بشاشة لمسية كبيرة، وجهزت المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
محركات سيارة جيبCompass
ووفقا لوكالة روسيا اليوم، فإنJeep ستطرح السيارة الجديدة في الأسواق العالمية بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر بعزم 150 حصانا، ونسخة بمحرك بنفس السعة يولد عزما يعادل 175 حصانا، مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.
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