أرخص أسعار جيب تويوتا لاندكروزر واف جي كروزر مستعمل في حراج السيارات

أرخص أسعار جيب تويوتا لاندكروزر واف جي كروزر مستعمل أحدث الموديلات في عروض حراج السيارات، الكثير من عشاق اللاندكروزر واللاند روفر وسيارات الجيب بشكل عام يبحثون دائماً عن فرصة للشراء بأسعار رخيصة. لذا قمنا بالبحث داخل كل من حراج مكة الجديد وحراج جدة عن سيارات جيب حالتها جيدة وسعرها معقول، وبالفعل وجدنا عدد من السيارات الجيب المستعملة التي تستحق الشراء، فعلى سبيل المثال يتضمن تقريرنا اليوم مجموعة متميزة من سيارات تويوتا لاندكروزر واف جي كروزر ولاند روفر، لذا تابع معنا أبرز سيارات الجيب المطروحة للبيع في حراج مكة وجدة للسيارات المستعملة.

أرخص أسعار جيب تويوتا لاندكروزر مستعمل

السيارة الأولى هي تويوتا شاص بيضاء موديل 2020 بقير أوتوماتيك وممشى سبعة عشر ألف كيلو متر فقط، السيارة مزودة برفرف دفلوك وكاميرا خلفية وحالتها ممتازة جداً وقد وصل سوم السيارة إلى 140 ألف ريال. متواجد كذلك سيارة تويوتا لاندكروزر الربع موديل 2018 باللون البيج، ناقل الحركة أوتوماتيكي والممشى مسجل 600 ألف كيلو متر على عداد السيارة وقد وصل أعلى سوم إلى 71 ألف ريال. متوفر أيضاً سيارة تويوتا لاندكروزر نقل موديل 2010 بمحرك V6، اللون بيج أيضاً والممشى 181 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك، أما السعر فهو 42 ألف ريال على السوم.

تتوفر أيضا السيارة المرغوبة من جانب فئة كبيرة من الشباب وهي تويوتا اف جي كروزر موديل 2009، ممشى السيارة مسجل 458 ألف كيلو متر، اللون الأبيض والقير أوتوماتيك والسعر المطلوب 32 ألف ريال. متواجد كذلك سيارة لاندكروزر موديل 2001 باللون الفضي وقير عادي دبل، السيارة مجددة ومفحوصة وقد وصل أعلى سوم إلى 26 ألف و500 ريال. وجدنا أيضاً سيارة لاندكروزر مستعمل 8 سلندر موديل 2013 باللون الأبيض، قير أوتوماتيك وممشى 190 ألف كيلو متر، السيارة حالتها ممتازة جداً والسعر المطلوب فيها 80 ألف ريال قابل للتفاوض.

حراج سيارات جيب مستعمل

تتوفر سيارة لاندروفر أوتوماتيك موديل 2010 باللون الأبيض مطلوب فيها 37 ألف ريال، كما تتوفر جيب لاندكروزر مستعمل موديل 2007 باللون الأبيض، السيارة مجددة وممشاها 215 ألف كيلو متر فقط، ناقل الحركة عادي دبل بحالة ممتازة والسعر المطلوب 53 ألف ريال، كما تتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر الربع موديل 2009 باللون البيج، وقد وصل ممشى السيارة إلى 233 ألف كيلو متر، قير أوتوماتيك بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم إلى 32 ألف و 500 ريال.