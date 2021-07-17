سيارة فالهالا المنتظرة من أستون مارتن مفهوم جديد للسيارات الهجينة الخارقة

تتجه أستون مارتن نحو البدء بإنتاج سيارة فالهالا لتقديم سيارة خارقة بمحرك وسطي تركز على تجربة السائق بالدرجة الأولى.

ويمثل مفهوم فالهالا، الذي يقوده توبياس موريس، الرئيس التنفيذي لأستون مارتن، أحدث وأهم ثمار استراتيجية بروجيكت هورايزن الخاصة بشركة أستون مارتن، لتقديم سيارة متميزة ستعزز محفظة طرازات العلامة بما يعكس حضورها الراسخ في سباقات فورمولا 1، وسترسي السيارة الجديدة أرقى المعايير ضمن فئتها من نواحي الكفاءة والأداء الديناميكي ومتعة القيادة، فضلاً عن تعزيز الانتقال من استخدام محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الهجينة، وصولاً إلى الاعتماد بشكل كامل على المحركات الكهربائية.

فالهالا أول سلسلة سيارات خارقة من إنتاج أستون مارتن

من جانبه، قال لورنس سترول، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أستون مارتن: يقدم مفهوم فالهالا أول سلسلة سيارات خارقة ومزودة بمحركات وسطية من إنتاج أستون مارتن، ويوفر نقلةً نوعيةً حقيقيةً، ويبرهن إطلاق المفهوم الجديد على التزام علامتنا الراسخ بتطوير مجموعة متنوعة من السيارات الفريدة التي تمتاز بمحركاتها الوسطية وتركز على تجارب السائقين بالدرجة الأولى، ما يهيئ الشركة للمرحلة التالية من استراتيجية توسيع خطوط إنتاجها.

وترسم سيارة فالهالا الملامح الجديدة لعالم السيارات حيث أحدثت نقلةً نوعيةً في التوجهات والتوقعات الخاصة بالسيارات الخارقة لتحقيق التميز من ناحيتي المظهر ومتعة القيادة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في رياضة سباقات السيارات رفيعة المستوى.

سيارة فالهالا مزودة بمحرك جديد كليا

وتم تزويد سيارة فالهالا بمحرك جديد كلياً ومخصص للسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر للطاقة الكهربائية، والذي يتكون من ثلاثة محركات أبرزها المحرك الوسطي ثماني الأسطوانات سعة 4.0 ليتر والمزود بشاحن توربيني مزدوج، باستطاعة تبلغ 750 حصان، ويتكامل المحرك الجديد ثماني الأسطوانات مع نظام الحركة الكهربائي الهجين باستطاعة 15 كيلوواط/ 400 فولط، ويستخدم اثنين من المحركات الكهربائية، أحدهما مثبت على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي للسيارة. ويوفر هذا النظام الكهربائي قدرة دفع إضافية تبلغ 204 حصان لتوليد طاقة المحرك الإجمالية البالغة 950 حصان، ويتكامل أداء المحرك مع ناقل الحركة مزدوج القابض الجديد كلياً بثماني السرعات.

سرعة سيارة فالهالا من أستون مارتن

وعند قيادتها بوضع السيارة الكهربائية، ستكون سيارة فالهالا قادرة على السير بسرعة 80 ميل في الساعة (أي ما يعادل 130 كيلومتر في الساعة)، مع توفير نطاق انبعاثات صفري يبلغ 15 كيلومتر، بينما تقل الانبعاثات الكربونية المتوقعة عن 200 جرام لكل كيلومتر وفقاً لاختبار دورة القيادة العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة. وعند إطلاق العنان لكامل قدرة المحرك البالغة 950 حصان، ستصل السرعة القصوى لسيارة فالهالا إلى 217 ميل بالساعة (أي ما يعادل 330 كيلومتر بالساعة).