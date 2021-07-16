النترا 2021 السيدان في السوق السعودي مواصفات الأداء والكماليات الداخلية

النترا 2021 المقدمة من علامة هيونداي الكورية. تُعد من أشهر الطرازات السيدان العائلية المتوفرة في السوق السعودي. والتي تجذب إليها شريحة عريضة من مستهلكي تلك الفئة من السيارات في السوق المحلي. ومن خلال السطور التالية إليك التجهيزات التفصيلية لـ Elntra موديل 2021 في المملكة العربية السعودية. علاوة على سعرها والكماليات الداخلية والخارجية الموجودة في السيارة. والتي تعمل على توفير الراحة والرفاهية للعميل. كما تسهل القيادة على السائق.

مواصفات النترا 2021

تزخر السيارة النترا بالعديد من المواصفات والتجهيزات التي تجعلها منافس قوي بين الطرازات السيدان في السوق السعودي. كما أنها حققت مبيعات ضخمة نظرًا لمنظومة الأداء القوية التي تتلائم مع فئتها السعرية. ومن خلال النقاط التالية إليكم أبرز التجهيزات والمواصفات الملحقة بالسيارة النترا موديل 021 بالمملكة العربية السعودية:

منظومة الأداء في النترا 2021

جدير بالذكر أن طراز النترا السيدان توفر في سوق السيارات السعودي من خلال منظومة حركة قوية ومميزة. الأمر الذي انعكس على أداء السيارة على الطريق. كما توفر الموتور يخيارين. حيث اعتمدت بعض الفئات الأقل تجهيزًا على محرك رباعي الاسطوانات. ومتصل بناقل حركة أتوماتيك. بينما اعتمدت الفئات الأعلى تجهيزًا على موتور قوي الأداء. حيث بلغت سعته نحو 2000 سي سي.

ومتصل بـ فتيس أتوماتيك. علاوة على أن السيارة توفرت مع نظام دفع دفع أمامي للعجلات.

تجهيزات وكماليات Elntra موديل 2021

علاوة على مواصفات المحرك والأداء. جاءت السيارة النترا في السوق السعودي من خلال منظومة حركة قوية ومميزة. ومن خلال النقاط التالية إليكم أبرز الكماليات الداخلية المتوفرة في مقصورة السيارة السيدان:

حيث توفرت السيارة من خلال راديو إف إم. مع مشغل اسطوانات إم بي ثري.

علاوة على أن النترا جاءت مع إمكانية لطي المقاعد الأمامية.

فيما احتوت المقصورة في السيارة على تكييف هواء ذات تحكم أتوماتيكي مع بعض الفئات المطروحة للعميل في السوق السعودي.

علاوة على أن السيارة ضمت نظام ترفيهي. ونظام صوتي مميز يضم أربع اسطوانات.

ومن ناحية التجهيزات الخارجية احتوت السيارة على مواصفات عديدة جعلتها تنافس بقوة بين الفئات السيدان المتوفرة في السوق السعودي. حيث اهتمت علامة هيونداي الكورية بتعزيز تلك الكماليات لتجذب اهتمام العميل إلى السيارة النترا موديل 2021. ومن أبرز التجهيزات الخارجية المتوفرة في السيارة وجود مصابيح ضباب خلفية. مع مقابض بنفس لون السيارة الخارجي.