سيارة لاندروفر ديفندر 90 موديل 2022 المواصفات وسعر السيارة في السعودية

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سيارة لاندروفر ديفندر 90 موديل 2022، هناك الكثير من سيارات الدفع الرباعي التي ينتظرها عشاق الرحلات على طرق الصحراء والطرق الوعرة، حيث أن تلك السيارات تجعل من الرحلة أمرًا مشوقًا وخاصةً السيارات البريطانية الصنع، مثل سيارة لاندروفر التي تعتبر واحدة من أفضل فئات سيارات الدفع الرباعي حتى الآن ولها شعبية كبيرة حول العالم وفي السوق السعودية، وتعتبر سيارة لاندروفر ديفندر 90 موديل 2022 هي الأفضل في فئتها حتى الآن.مواصفات لاندروفر ديفندر 90 2022
ونقدم لكم مجموعة المواصفات والمزايا التي تمتاز بها سيارة لاندروفر ديفندر 90 موديل 2022 التي تجعل الجميع في ترقب شديد لها:
- تعمل سيارة لاندروفر ديفندر 90 بمحركين.
- المحرك الأول له ست أسطوانات توربو تصل سعتها إلى 3 لتر هجين، عزم الدوران الأقصى للسيارة هو 550 متر/ نيوتن، وقوة المحرك 400 حصان، ونوع ناقل السرعات أوتوماتيكي 8 سرعات ينتقل من نقطة السكون حتى 100 كم في ست ثواني فقط وأقصى سرعة للسيارة هي 208 كم.
- المحرك الثاني يعمل بأربع أسطوانات سعته 2 لتر، وعزم الدوران الأقصى له هو 400 نيوتن، وقوة المحرك الثاني هي 300 حصان، ناقل السرعات يعمل حتى 8 سرعات أتوماتيكيًا وينتقل من السكون إلى مئة كم في 7.1 ثانية فقط، وأقصى سرعة له 191 كم.
- مقاعد السيارة الداخلية مصنوعة من جلد ويندسور الناعم.
- عداد السرعات يعمل إلكترونيًا.
- مقاعد السيارة الأمامية لها 14 وضعية تعديل كهربائي.
- المكيف له 3 نطاقات مع دمجه لملطف جو ومعقم للهواء داخل السيارة.
- السيارة بها أكثر من وسيلة سلامة للسائق للحفاظ على سلامته والراكبين بما في ذلك التعرف على التضاريس والاستجابة لها أتوماتيكيًا، وكذلك التعرف على التضاريس القابلة للتهيئة، وأيضًا نظام للتنبيه في حالة التحرك للخلف.
- السيارة بها منفذ للشاحن اللاسلكي لشحن الهاتف.
أما عن سعر السيارة في السعودية فهو:
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الأولى سعرها 292,215 ريال سعودي.
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الثانية سعرها 370,300 ريال سعودي.
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الثالثة سعرها 441,730 ريال سعودي.
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الرابعة سعرها 648,830 ريال سعودي.
الوسوم
سيارة لاندروفر ديفندر 90 موديل 2022، هناك الكثير من سيارات الدفع الرباعي التي ينتظرها عشاق الرحلات على طرق الصحراء والطرق الوعرة، حيث أن تلك السيارات تجعل من الرحلة أمرًا مشوقًا وخاصةً السيارات البريطانية الصنع، مثل سيارة لاندروفر التي تعتبر واحدة من أفضل فئات سيارات الدفع الرباعي حتى الآن ولها شعبية كبيرة حول العالم وفي السوق السعودية، وتعتبر سيارة لاندروفر ديفندر 90 موديل 2022 هي الأفضل في فئتها حتى الآن.مواصفات لاندروفر ديفندر 90 2022
ونقدم لكم مجموعة المواصفات والمزايا التي تمتاز بها سيارة لاندروفر ديفندر 90 موديل 2022 التي تجعل الجميع في ترقب شديد لها:
- تعمل سيارة لاندروفر ديفندر 90 بمحركين.
- المحرك الأول له ست أسطوانات توربو تصل سعتها إلى 3 لتر هجين، عزم الدوران الأقصى للسيارة هو 550 متر/ نيوتن، وقوة المحرك 400 حصان، ونوع ناقل السرعات أوتوماتيكي 8 سرعات ينتقل من نقطة السكون حتى 100 كم في ست ثواني فقط وأقصى سرعة للسيارة هي 208 كم.
- المحرك الثاني يعمل بأربع أسطوانات سعته 2 لتر، وعزم الدوران الأقصى له هو 400 نيوتن، وقوة المحرك الثاني هي 300 حصان، ناقل السرعات يعمل حتى 8 سرعات أتوماتيكيًا وينتقل من السكون إلى مئة كم في 7.1 ثانية فقط، وأقصى سرعة له 191 كم.
- مقاعد السيارة الداخلية مصنوعة من جلد ويندسور الناعم.
- عداد السرعات يعمل إلكترونيًا.
- مقاعد السيارة الأمامية لها 14 وضعية تعديل كهربائي.
- المكيف له 3 نطاقات مع دمجه لملطف جو ومعقم للهواء داخل السيارة.
- السيارة بها أكثر من وسيلة سلامة للسائق للحفاظ على سلامته والراكبين بما في ذلك التعرف على التضاريس والاستجابة لها أتوماتيكيًا، وكذلك التعرف على التضاريس القابلة للتهيئة، وأيضًا نظام للتنبيه في حالة التحرك للخلف.
- السيارة بها منفذ للشاحن اللاسلكي لشحن الهاتف.
أما عن سعر السيارة في السعودية فهو:
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الأولى سعرها 292,215 ريال سعودي.
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الثانية سعرها 370,300 ريال سعودي.
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الثالثة سعرها 441,730 ريال سعودي.
- فئة سيارة لاندروفر ديفندر 90 2022 الرابعة سعرها 648,830 ريال سعودي.
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