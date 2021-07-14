تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية الشعبية بنسبة كبيرة تعرف على السعر الجديد

تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية الشعبية الجميلة بنسبة كبيرة تعرف على السعر الجديد، تُعرض الأن السيارة الشعبية صاحبة الإقبال الرائع في السنوات الماضية، تويوتا يارس ضمن السيارات التي تم تخفيضها، وذلك في معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، ونعرض لكم اليوم السعر الجديد للسيارة فئة ستاندر والذي يُعتبر مناسب جداً، كما نتناول المواصفات الرائعة للسيارة الاقتصادية تفصيلاً، تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية الشعبية الجميلة بنسبة كبيرة تعرف على السعر الجديد.تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية
ضمن عروض التخفيضات المُقامة الان لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين، فإن سيارة تويوتا يارس 2020 ستاندر طيس تم تخفيض سعرها مؤخراً بنسبة كبيرة، حيث تُعد يارس من أكثر السيارات الاقتصادية شعبياً خلال السنوات الماضية، وقد تم خفض سعر باريس الاقتصادية فئة ستاندر إلى 47 ألف و 150 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 52 ألف و 900 ريال، والتي تتميز بمُحرك 1500 سي سي 1.5 لتر 4 سلندر، قير CVT ذو نظام دفع أمامي.تويوتا يارس 2020 الشعبية الجميلة
تتميز سيارة يارس الإقتصادية ذو صرفية الوقود الرائعة، حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين فئة 91، إمكانية المشي لمسافة 20 كيلو متر بتقييم ممتاز +، مع طيس مقاس 14 وإضاءات أمامية، كما تتميز تويوتا يارس 2020 ستاندر السيارة الإقتصادية الشعبية، بحساسات خلفية بالإضافة إلى كشافات ضباب خلفية، مع ريموت وشنطة خلفية متسعة من الداخل، بالإضافة إلى شبك ضخم.داخلية يارس 2020 ستاندر الإقتصادية
تتميز السيارة بداخلية باللون البيج، مع مقاعد قماشية فاخرة باللون البيج، مع زجاج كهربائي لكافة نوافذ سيارة تويوتا يارس 2020 ستاندر السيارة الإقتصادية الشعبية، بالإضافة إلى مرآة جانبية كهربائية بخاصية الطي، مع شاشة معلومات وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وهذه ميزة لا توجد في معظم السيارات فئة ستاندر، ومكيف يدوي بالإضافة إلى منفذ USB وأخر للطاقة.
كما تتميز السيارة بتكاية في الدرج الوسطي لمقاعد الصف الأول، مع فتحات تكييف وإضاءات لمقاعد الصف الثاني ومنفذ للطاقة، وتتميز سيارة تويوتا يارس 2020 ستاندر الإقتصادية الشعبية، بفرامل ABS وعدد خمس أحزمة أمان و إثنان ايرباج، مع نظام الثبات الإلكتروني و حساس للكفرات، تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية الشعبية الجميلة بنسبة كبيرة تعرف على السعر الجديد.
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تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية الشعبية الجميلة بنسبة كبيرة تعرف على السعر الجديد، تُعرض الأن السيارة الشعبية صاحبة الإقبال الرائع في السنوات الماضية، تويوتا يارس ضمن السيارات التي تم تخفيضها، وذلك في معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، ونعرض لكم اليوم السعر الجديد للسيارة فئة ستاندر والذي يُعتبر مناسب جداً، كما نتناول المواصفات الرائعة للسيارة الاقتصادية تفصيلاً، تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية الشعبية الجميلة بنسبة كبيرة تعرف على السعر الجديد.تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية
ضمن عروض التخفيضات المُقامة الان لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين، فإن سيارة تويوتا يارس 2020 ستاندر طيس تم تخفيض سعرها مؤخراً بنسبة كبيرة، حيث تُعد يارس من أكثر السيارات الاقتصادية شعبياً خلال السنوات الماضية، وقد تم خفض سعر باريس الاقتصادية فئة ستاندر إلى 47 ألف و 150 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 52 ألف و 900 ريال، والتي تتميز بمُحرك 1500 سي سي 1.5 لتر 4 سلندر، قير CVT ذو نظام دفع أمامي.تويوتا يارس 2020 الشعبية الجميلة
تتميز سيارة يارس الإقتصادية ذو صرفية الوقود الرائعة، حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين فئة 91، إمكانية المشي لمسافة 20 كيلو متر بتقييم ممتاز +، مع طيس مقاس 14 وإضاءات أمامية، كما تتميز تويوتا يارس 2020 ستاندر السيارة الإقتصادية الشعبية، بحساسات خلفية بالإضافة إلى كشافات ضباب خلفية، مع ريموت وشنطة خلفية متسعة من الداخل، بالإضافة إلى شبك ضخم.داخلية يارس 2020 ستاندر الإقتصادية
تتميز السيارة بداخلية باللون البيج، مع مقاعد قماشية فاخرة باللون البيج، مع زجاج كهربائي لكافة نوافذ سيارة تويوتا يارس 2020 ستاندر السيارة الإقتصادية الشعبية، بالإضافة إلى مرآة جانبية كهربائية بخاصية الطي، مع شاشة معلومات وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وهذه ميزة لا توجد في معظم السيارات فئة ستاندر، ومكيف يدوي بالإضافة إلى منفذ USB وأخر للطاقة.
كما تتميز السيارة بتكاية في الدرج الوسطي لمقاعد الصف الأول، مع فتحات تكييف وإضاءات لمقاعد الصف الثاني ومنفذ للطاقة، وتتميز سيارة تويوتا يارس 2020 ستاندر الإقتصادية الشعبية، بفرامل ABS وعدد خمس أحزمة أمان و إثنان ايرباج، مع نظام الثبات الإلكتروني و حساس للكفرات، تخفيض سعر تويوتا يارس 2020 الإقتصادية الشعبية الجميلة بنسبة كبيرة تعرف على السعر الجديد.
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