مجموعة فولكس فاغن تحول نصف إجمالي سياراتها إلى سيارات كهربائية

أعلنت مجموعة فولكس فاغن، اتجاهها لتحويل نصف إجمالي معروضاتها من السيارات إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030، وفقا للاستراتيجية الجديدة لفولكس فاغن التي طرحها الرئيس التنفيذي للمجموعة هربرت ديس أمس الثلاثاء.

فلوكس فاغن تطرح استراتيجيتها الجديدة

وأعلنت أكبر مجموعة أوروبية لإنتاج السيارات، أنها تعتزم خلال العقد الحالي تخفيض البصمة الكربونية لكل سيارة على مدار إجمالي متوسط عمر السيارة بنسبة 30% مقارنة بمستواها في عام 2018، وقالت إن هذه المواصفات تأتي متوافقة مع اتفاقية باريس للمناخ.

المفوضية الأوروبية تعلن عن خطوات تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

ومن المتوقع بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عن الخطوات التي ستتخذها الدول الأوروبية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% مقارنة بمستوياتها عام 1990.

فولكس فاغن تستهدف الحياد الكربوني التام

وأعلنت فولكس فاغن أنها تعتزم بحلول عام 2040 تحويل ما يقرب من 100% من كل السيارات الجديدة في الأسواق المهمة إلى سيارات محايدة كربونيا، على أن تصل بسياراتها إلى الحياد الكربوني التام بحلول عام 2050.