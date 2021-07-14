تويوتا لاند كروزر 2021 أفضل عروض التقسيط من البنك الراجحي السعودي

تويوتا لاند كروزر من أفضل سيارات الدفع الرباعي المتوفرة في سوق السيارات السعودي. وهي تُطرح رسميًا من خلال شركة عبد اللطيف جميل الوكيل الرسمي لـ علامة تويوتا اليابانية في السوق السعودي. والذي أطلق عروض ترويجية على السيارة لاند كروزر موديل 2021. وذلك بالتعاومن مع البنك الراجحي. وإليكم تفاصيل العرض الساري على تلك السيارة. علاوة على أسعارها ومواصفاتها في المملكة. حيث إنها تتمتع بمميزات عديدة الأمر الذي جعلها من أهم الطرازات الـ SUV ذات الدفع الرباعي بالعجلات في السوق المحلي هناك. كما اعتمدت السيارة على مواصفات محرك قوية لتمنح العميل الأداء الذي يطمح إليه في سيارته. علاوة على تجهيزات الأمان والسلامة القياسية التي توفرت بها السيارة بالإضافة إلى الكماليات الداخلية والخارجية.

مميزات تويوتا لاند كروزر

جدير بالذكر أن السيارة لاند كروزر موديل 2021 اعتمدت على مواصفات عديدة الأمر الذي جعلها من أقوى الطرازات ذات الدفع الرباعي المتوفرة في السوق السعودي. حيث اعتمدت على منظومة أجاء قوية لتمنح السائق الأداء الانسيابي على الطريق. فعلى سبيل المثال احتوت السيارة على محرك وصلت سعته إلى نحو 4000 سي سي. ومن نوع الـ V6 وهو قادر على توليد قوة حصانية قدرها 271 حِصانًا. الأمر الذي يشير بقوة الموتور الموجود في السيارة. كما اعتمد السيارة لاند كروزر على خيار آخر من المحركات. وهو يأتي بسعة وصلت إلى 4600 سي سي. وبقو بلغت نحو 304 حِصانًا. علمًا بأن جميع المحركات المتوفرة في فئات السيارة لاند كروزر تتصل بناقل حركة أتوماتيك. الأمر الذي يجعل قيادتها سهلة. مقارنة بالفتيس المانيوال. علاوة على تجهيزات المحرك فإن السيارة اعتمدت على كماليات داخلية مميزة. من بينها وجود إمكانية لطي المقاعد الأمامية في 6 اتجاهات.

عروض تقسيط لاند كروزر في البنك الراجحي

من جهته أعلن البنك الراجحي. بالتعاون مع شركة عبد اللطيف جميل. عن عروض ترويجية على تقسيط سيارة لاند كروزر الدفع الرباعي. وذلك ينطبق على موديل 2021 فقط من ذلك الطراز. كما أن العرض على تمويلي التأجيري على سيارات لاند كروزر ساري وصولًا إلى 31 يوليو من عام 2021. حيث أتاح الينك فرصة تقسيط السيارة بدون دفعة أولى. وهي أحد المميزات الموجودة في ذلك العرض. وبقيمة قسط شهري وصلت إلى نحو 1,842 ريال سعودي. كما يسري ذلك العرض الترويجي على الطراز موديل 2021 فقط. كما أن معدل النسبة السنوية شاملة رسوم التأمين. والدفعات الشهرية سالفة الذكر تم حسابها على أساس مدة وصلت إلى 60 شهرًا. كما توجد دفعة أخيرة بقيمة 40%.