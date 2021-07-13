تخفيض مضاعف أكثر من 30 ألف في سعر شيفروليه تاهو 2021 أفضل سيارة عائلية

تخفيض سعر شيفروليه تاهو LS 2021 فئة ستاندر أفضل سيارة عائلية لهذا العام، يقدم معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات تخفيض جديد ومضاعف على السيارة العائلية الرائعة شيفروليه تاهو 2021. السيارة وارد سعودي فئة LS ستاندر ومتوفرة باللون الأسود والسيلفر والأبيض، وهي تجمع بين كونها سيارة عائلية مناسبة لجميع الأغراض وسعر مناسب مقارنة بالمواصفات الرائعة، حيث وصل التخفيض إلى أكثر من 30 ألف ريال في سعر شيفروليه تاهو LS العائلية موديل 2021، وكنا قد توقعنا حدوث انخفاض جديد في أسعار فئات شيفروليه تاهو نظراً لأن الماكينة 8 سلندر غير موفرة للوقود.

سعر ومواصفات شيفروليه تاهو 2021 LS

تتوفر الآن السيارة العائلية الرائعة تاهو موديل 2021 من شيفروليه بسعر 185 ألف و 725 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد تخفيض سعرها لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات نزولاً من 216 ألف و 89 ريال. السيارة فئة ستاندر LS بنظام دفع خلفي ذات محرك بنزين 8 سلندر سعة 5300 سي سي يعطي 355 حصان، القير في شيفروليه تاهو LS أوتوماتيكي 10 سرعات تبترونيك والجنوط مقاس 18 إنش، مع ثمانية أحزمة للأمان وفرامل ABS، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني وحساس كفرات وإيرباجات أمامية وخلفية.

مواصفات تاهو LS الداخلية والخارجية

تتميز السيارة بإضاءات بالكامل LED تنقسم إلى إضاءات ليد نهارية، نور ليد عالي ومنخفض، وإضاءات خلفية ليد، مع إشارات LED كذلك، شيفروليه تاهو LS 2021 ستاندر مزودة بحساسات أمامية وحساسات خلفية، بالإضافة إلى وطايا جانبية وحنايا عفش وجناح خلفي. هناك بالطبع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي على كافة أبواب السيارة بالإضافة إلى إمكانية التشغيل عن بعد، المرايا الجانبية كهربائية مزودة بخاصية الطي وجلنط كهربائي بخاصية الهولد.

تتميز تاهو من شيفروليه 2021 بمقود مكسي بالجلد مع إمكانية التحكم في النظام الصوتي من خلاله، بالإضافة إلى مثبت سرعة وإمكانية تحديد المسار، وإمكانية التنبيه ما قبل الاصطدام وفي حال الخروج عن المسار، مع نقاط عمياء وعداد رحلات متوفر باللغة العربية، وشاشة معلومات وسطية بمساحة مناسبة تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لسيارة شيفروليه تاهو 2021. يمكنك من خلال الشاشة مراقبة الكاميرا الخلفية وفي الجهة الأمامية للسيارة من الداخل يوجد منفذ USB وأخر للشحن، بالاضافة إلى مكيف أمامي أوتو ذو تحكم منفصل بين السائق والراكبي ، مع تكاية خلفية وفتحات تكييف خلفية وشحن USB في الجهة الخلفية من شيفروليه تاهو LS فئة ستاندر 2021.