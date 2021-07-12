أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 1217 بدون كفيل من عبد اللطيف بدون كفيل لمدة 60 شهر وأسعار ومواصفات السيارة2021

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أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 1217 بدون كفيل من عبد اللطيف، إذا كنت بحاجة لسيارة فلا يوجد أفضل من سيارات تويوتا راش، سيارة دفع رباعي تحتوي على مميزات عديدة، كما إنه يمكن الحصول على عرض التقسيط بدون كفيل ولاطول فترة سداد 60شهر و احصل على السيارة ومن خلال السطور القادمة نتعرف على تلك العروض والمميزات.
أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش بدون كفيل
استئجار السيارة بتلك التفاصيل لفترة قد يجعلك تمل، فما رأيك بأن تقوم باستئجارها وبعد انتهاء الأقساط تحصل على السيارة بدفعة تملك؟
- لا يوجد أي مصاريف إدارية لتقسيط سيارة تويوتا .
- لا تحتاج لوجود كفيل لك.
- الدفعة الأولي للسيارة سوف تقوم الشركة بدفعها لك.
- يتم تقسيطها على أطول فترة ممكنة وهي 5 سنوات، فترة 60 شهر.
- تقسيط السيارة معتمد من خلال الهيئة الشرعية.
- يوجد الكثير من السيارة بداخل العرض بخلاف سيارة راش، لكل سيارة تفاصيلها وأقساط شهرية محددة لها.
- تطبق جميع الشروط والأحكام.
- في حالة وجود أي تأثيرات يحق لشركة عبد اللطيف في تغيير الأقساط أو المبالغ المدفوعة، كما يحق لها ألغاء العقد.
تأتي سيارة تويوتا راش موديل عام 2021 بالكثير من المميزات التي تساعدك في الشعور بتميزها والرغبة بشرائها أو تقسيطها.
- قوة محرك سيارة تويوتا 103 حصان.
- عزم دورانها 136 نيوتن لكل متر.
- ناقل حركة السيارة أوتوماتيك.
- تحتوي السيارة على أنظمة أمان متطورة.
- نظام خاص بمانع الانزلاق ABS للفرامل.
- نظام لتسهيل صعود المرتفعات.
- كما أن لها نظام خاص بالتحكم في مدى ثبات السيارة.
- عدد 6 وسائد هوائية بالسيارة.
- نظام خاص بالحماية ضد حوادث السرقة.
- تأتي السيارة فئتان في غاية التحيز.
- الفئة الأولى لديها إطارات مقاسها 16 بوصة.
- أضواء النهار مصابيح في المقدمة ليد.
- أثناء تشغيل الفرامل يوجد إضاءة للتنبيه.
- مقاعد مصنوعة من القماش المريح.
- تكييف أمامي هوائي أوتوماتيكي.
- نظام بلوتوث، سماعات USB.
- ريموت كنترول، حساسات ركن من الخلف.
- الفئة الثانية من سيارة تويوتا تحتوي على نفس مميزات الفئة الأولي مع بعض الإضافات.
- الفئة الثانية الجنوط الخاص بها ذو مقاس 17 بوصة.
الوسوم
أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 1217 بدون كفيل من عبد اللطيف، إذا كنت بحاجة لسيارة فلا يوجد أفضل من سيارات تويوتا راش، سيارة دفع رباعي تحتوي على مميزات عديدة، كما إنه يمكن الحصول على عرض التقسيط بدون كفيل ولاطول فترة سداد 60شهر و احصل على السيارة ومن خلال السطور القادمة نتعرف على تلك العروض والمميزات.
أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش بدون كفيل
استئجار السيارة بتلك التفاصيل لفترة قد يجعلك تمل، فما رأيك بأن تقوم باستئجارها وبعد انتهاء الأقساط تحصل على السيارة بدفعة تملك؟
- لا يوجد أي مصاريف إدارية لتقسيط سيارة تويوتا .
- لا تحتاج لوجود كفيل لك.
- الدفعة الأولي للسيارة سوف تقوم الشركة بدفعها لك.
- يتم تقسيطها على أطول فترة ممكنة وهي 5 سنوات، فترة 60 شهر.
- تقسيط السيارة معتمد من خلال الهيئة الشرعية.
- يوجد الكثير من السيارة بداخل العرض بخلاف سيارة راش، لكل سيارة تفاصيلها وأقساط شهرية محددة لها.
- تطبق جميع الشروط والأحكام.
- في حالة وجود أي تأثيرات يحق لشركة عبد اللطيف في تغيير الأقساط أو المبالغ المدفوعة، كما يحق لها ألغاء العقد.
تأتي سيارة تويوتا راش موديل عام 2021 بالكثير من المميزات التي تساعدك في الشعور بتميزها والرغبة بشرائها أو تقسيطها.
- قوة محرك سيارة تويوتا 103 حصان.
- عزم دورانها 136 نيوتن لكل متر.
- ناقل حركة السيارة أوتوماتيك.
- تحتوي السيارة على أنظمة أمان متطورة.
- نظام خاص بمانع الانزلاق ABS للفرامل.
- نظام لتسهيل صعود المرتفعات.
- كما أن لها نظام خاص بالتحكم في مدى ثبات السيارة.
- عدد 6 وسائد هوائية بالسيارة.
- نظام خاص بالحماية ضد حوادث السرقة.
- تأتي السيارة فئتان في غاية التحيز.
- الفئة الأولى لديها إطارات مقاسها 16 بوصة.
- أضواء النهار مصابيح في المقدمة ليد.
- أثناء تشغيل الفرامل يوجد إضاءة للتنبيه.
- مقاعد مصنوعة من القماش المريح.
- تكييف أمامي هوائي أوتوماتيكي.
- نظام بلوتوث، سماعات USB.
- ريموت كنترول، حساسات ركن من الخلف.
- الفئة الثانية من سيارة تويوتا تحتوي على نفس مميزات الفئة الأولي مع بعض الإضافات.
- الفئة الثانية الجنوط الخاص بها ذو مقاس 17 بوصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 1217 بدون كفيل من عبد اللطيف بدون كفيل لمدة 60 شهر وأسعار ومواصفات السيارة2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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