أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 1217 بدون كفيل من عبد اللطيف بدون كفيل لمدة 60 شهر وأسعار ومواصفات السيارة2021

أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 1217 بدون كفيل من عبد اللطيف، إذا كنت بحاجة لسيارة فلا يوجد أفضل من سيارات تويوتا راش، سيارة دفع رباعي تحتوي على مميزات عديدة، كما إنه يمكن الحصول على عرض التقسيط بدون كفيل ولاطول فترة سداد 60شهر و احصل على السيارة ومن خلال السطور القادمة نتعرف على تلك العروض والمميزات.

أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا راش بدون كفيل

استئجار السيارة بتلك التفاصيل لفترة قد يجعلك تمل، فما رأيك بأن تقوم باستئجارها وبعد انتهاء الأقساط تحصل على السيارة بدفعة تملك؟

لا يوجد أي مصاريف إدارية لتقسيط سيارة تويوتا .

لا تحتاج لوجود كفيل لك.

الدفعة الأولي للسيارة سوف تقوم الشركة بدفعها لك.

يتم تقسيطها على أطول فترة ممكنة وهي 5 سنوات، فترة 60 شهر.

تقسيط السيارة معتمد من خلال الهيئة الشرعية.

يوجد الكثير من السيارة بداخل العرض بخلاف سيارة راش، لكل سيارة تفاصيلها وأقساط شهرية محددة لها.

تطبق جميع الشروط والأحكام.

في حالة وجود أي تأثيرات يحق لشركة عبد اللطيف في تغيير الأقساط أو المبالغ المدفوعة، كما يحق لها ألغاء العقد.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2021

تأتي سيارة تويوتا راش موديل عام 2021 بالكثير من المميزات التي تساعدك في الشعور بتميزها والرغبة بشرائها أو تقسيطها.

قوة محرك سيارة تويوتا 103 حصان.

عزم دورانها 136 نيوتن لكل متر.

ناقل حركة السيارة أوتوماتيك.

تحتوي السيارة على أنظمة أمان متطورة.

نظام خاص بمانع الانزلاق ABS للفرامل.

نظام لتسهيل صعود المرتفعات.

كما أن لها نظام خاص بالتحكم في مدى ثبات السيارة.

عدد 6 وسائد هوائية بالسيارة.

نظام خاص بالحماية ضد حوادث السرقة.

تأتي السيارة فئتان في غاية التحيز.

الفئة الأولى لديها إطارات مقاسها 16 بوصة.

أضواء النهار مصابيح في المقدمة ليد.