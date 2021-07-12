عرض التقسيط سيارة لاند كروزر من الراجحي والبنك الاهلي بـ600 ريال علي 60 أشهر

عرض التقسيط سيارة لاند كروزر من الراجحي والبنك الأهلي بـ600 ريالـ، سيارة تويوتا لاند كروزر من أفخم السيارات الحديثة التي يبحث عنها الكثيرون في المملكة العربية السعودية، ومنهم من يبحث عن طرق التقسيط لشراء السيارة، فقد تم تصميم السيارة في اليابان وأصبحت من أفضل السيارات التي تتمتع بمميزات وخصائص رائعه، أثبتت سيارة لاند كروزر أنها من افضل السيارات الرياضية في العالم، واليوم سوف نضع لكم كل ما يخص السيارة من مواصفات وأسعار وعروض تقسيطها.

يوجد عدة طرق من خلالها يمكنك تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر بكل سهولة، فيمكنك عزيزي القاري تقسيط السيارة ب600 ريال سعودي في الشهر ويوجد أيضا عرض 1200 ريال سعودي بالشهر يمكنك اختيار ما يناسبك من العروض المتاحة بالبنك، تختلف الأسعار علي حسب السيارة لأنها تمتلك تويوتا ما يقارب من حوالي 10 فئات بمواصفات وأسعار مختلفة، فقد تبدأ الفئة الأولي من السيارة حوالي 207 ألف، ويوجد عرض التقسيط من مصرف الراجحي بكافة الضمانات المختلفة وفترة سداد ميسرة للعملاء، فكل ما عليك هو اختيار فئة السيارة والتوجه للبنك وسوف يتم وضع ونظام التقسيط الكامل.

كما يوجد أيضا البنك الأهلي وعبد اللطيف جميل الذي يوفرون خطة تقسيط سيارة لاند كروزر لمريحة للعملاء، بكل راحه وسهوله في التعامل.

لمريحة للعملاء، بكل راحه وسهوله في التعامل. فقد تيم تحديد المبلغ والذي لا يقل عن 50% من ثمن السيارة، ويتم تقسيط الباقي علي 60 أشهر.

كل ما عليك هو التواصل أو الذهاب للبنك ومعرفة كافة التفاصيل والتقديم سهل وميسر للجميع.

يوجد بها جميع المميزات الرائعة التي لا توجد في السيارات الأخري، والتي تجعل الكثيرون يبحثون عنها بسبب مواصفاتها الرائعة وهي:-

يوجد بها شاشة من أفضل أنواع الشاشات عالية الدقة مقاس 10.1 انش بصوت نقي ويوجد بها كل عناصر التحكم.

تحتوي علي مقاعد مريحة للركاب من الجلد محملة بكل وسائل الأمان.

مزوده بمحرك ثماني النواة للحصول على قيادة سلسلة وسريعه.

طول السيارة 5170 والعرض 1980 والارتفاع 1930 وطول قاعدة العجلات 2850 وقد يبلغ وزن السيارة حوالي 3350.

يوجد بها شاشة نقية لمراقبة الطرق أثناء القيادة.

أقوي عجلات رياضية.

يوجد بها مصابيح ضباب أمامية.

قد تبدأ أسعار السيارة من 205 ألف وتصل إلى حوالي 350 ألف ريال.

فكل فئة من السيارات لها مواصفات وإمكانيات مختلفة عن الأخرى فقد يختلف السعر.

وفي نهائية مقالنا قد عرضنا إليكم كل ما يتعلق بسيارة تويوتا لاند كروزر من تقسيط وأسعار ومواصفات انتظرونا بكل جديد عبر موقعنا.