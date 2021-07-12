توجيه سعودي كريم بتثبيت سقف سعر البنزين

عبد الرحمن الحاج الاثنين,12 تموز (يوليو) 2021 - 15:49
صدر توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، بحيث تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م دوت الخليج السقف الرسمي للأسعار، ولا يتخطى بنزين 91 ما قيمته 2.18 ريال، بينما بنزين 95 لا يتخطى 2.33 ريال.
ويسري هذا القرار على أي مراجعة شهرية تتم اعتباراً من 10 يوليو 2021م، وبذلك فلن تزيد أسعار بنزين 95 و91 عن المذكور وتتحملها الدولة، لكن إذا كانت المراجعة في صالح انخفاض البنزين فسينخفض.
يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
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