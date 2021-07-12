جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كليا مواصفاتها وسعرها في السعودية

جيب جراند شيروكي 2022 ، استلهمت شركة jeep تصميم جراند شيروكي الجديدة من سيارتها الجديدة “فاغنر” ، والتي تم الإعلان عنها في الربع الثالث من عام 2020. من المظهر الخارجي للسيارة والمقاعد الداخلية والمفروشات الجلدية الجديدة المصنوعة يدويًا ، كما قالت jeep مسبقا. حيث تعتمد شركة جيب وتتميز بصناعة مقاعد من الجلد الفاخر. كما مدمج به 16 وضع كهربائي لكل مقعد للتحكم وتدفئة المقاعد. كما مدمج به نظام مساج به 5 وضعيات. واليوم عزيزي القارئ زائر موقعنا المفضل (ثقفني). سوف نستعرض لكم المواصفات الكاملة لسيارة جيب جراند شيروكي 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال تلك السطور التالية.

مواصفات محرك جيب جراند شيروكي 2022

تأتي سيارة جراند شيروكي 2022 من نسختين مختلفتين للمحرك. النسخة الأولي تأتي من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.6 لتر (3600cc) بشكل حرف v. كما يولد قوة 290 حصان وقوة عزم دوران 528 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة اتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

أما بالنسبة للنسخة الثانية. حيث النسخة الأقوى علي الإطلاق من jeep. حيث يأتي المحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 5.7 لتر (5700cc) وقوة 360 حصانا وتعتبر هذه القوة أقوي من سيارات المنافسين مثل باجيرو 2022، وسيارة لاندكروزر 2022، وسيارة نيسان باترول 2022. كما تأتي بقوة 530 نيوتن لكل متر. وناقل حركة اتوماتيكي مكون من ثماني سرعات.

سيارة جراند شيروكي من الخارج

من حيث التصميم السيارة تشبه في واجهتها الأمامية جراند واجونير المصابيح الأمامية الرفيعة الأفقية، وشبكة مكونة من 7 فتحات. مدمجة بمصابيح أمامية led. بقاعدة عجلات بطول 3.091 كما يعني أن السيارة بطول 5.204 وفي الخلف نحن ستجد العديد من الأجزاء المختلفة من المقصورة الخلفية المعتادة. و4 عجلات بمقاس 18 بوصة.

جراند شيروكي 2022 من الداخل

تأتي المقصورة الداخلية للسيارة مدمج بها شاشة بمقاس 12 بوصة تعمل باللمس. كما تتمتع السيارة بأزرار كثيرة داخلية لمساعدة السائق وأزرار أنظمة القيادة علي الطرق الوعرة والمستحيلة والتحكم في المناخ الداخلي للسيارة. كما أيضا عجلة القيادة مغطاة بالجلد الفاخر. والشكل الخشبي للمقصورة. استبدلت جيب جراند شيروكي 2022 أيضًا ذراع ناقل الحركة بقرص مثلما توجد في سيارات كرايسلر الفاخرة ، مما يضيف لمسة أخرى من الفخامة إلى داخل السيارة. تأتي أيضا سيارة جراند شيروكي 2022 من 6 مكبرات صوتية داخلية في السيارة. مع نظام ترفيهي متكامل بشاشة بمقاس 8.5 بوصة تعمل باللمس أيضا.

وسائل الأمن والسلامة في سيارة Jeep Grand Cherokee

تتميز السيارة بوسائل أمن وأمان بنظام عالي الجودة. حيث تأتي بنظام فرامل متكامل يعمل تلقائيا في حالة الطوارئ. مع نظام تحكم في السرعة متكيف. وحساسات تنذر السائق عند مغادرة المسار. ونظام المحافظة علي المسار خاصة القيادة في الطرق الوعرة والمستحيلة بنظام الدفع الرباعي المتكامل.

سعر جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية وموعد إطلاقها

من المقرر إطلاق جراند شيروكي 2022 في نهاية العام الجاري 2021 في الأسواق العالمية والسوق السعودي أيضا وذلك حسب التقارير الرسمية من شركة JEEP. أما سعر جيب جراند شيروكي 2022 في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع سعرها انه سوف يكون. حيث سوف يكون سعرها يبدأ من 225 ألف ريال سعودي. بينما السعر العالمي سيكون 60 ألف دولارا أمريكيا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). مواصفات وسعر جيب جراند شيروكي 2022 في المملكة العربية السعودية. السيارة الجديدة كليا والأقوى علي الإطلاق علي الطرق الوعرة والمستحيلة ذات الدفع الرباعي.