عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية

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يقدم موقع شركة نيسان بالمملكة العربية السعودية خدمات عديدة لعملاءه ومحبي عروض نيسان 2021 -1442 ، من خلال موقعه يتم معرفة السيارات المتاحة، والعروض الخاصة، ويمكنك التشوق من المنزل عبر الموقع الإلكتروني، كما يقدم خدمات المالك، ومن خلاله نقدم لكم بموقع ثقفني عروض شركة نيسان للسيارات، والتي يهتم بها المواطنين والمقيمين بالمملكة لاقتناء سيارة فاخرة بمميزات رائعة.عروض نيسان 2021-1442
تقدم شركة نيسان عبر موقعها الإلكتروني كامل منتجاتها من السيارات والتي تنقسم إلى :-
- سيارات الركات: ومنها سيارة (سنترا- صني- صني الجديدة- ألنتيما- وسيارة ماكسيما).
- كما توجد سيارات الدفع الرباعي: منها سيارات (اكس تريل- kicks- وإكس تيرل- وباثفايندر- باترول سفاري- وبارتول).
- وكذلك السيارات الرياضية: وتشمل سيارة ( GT-R – كوبيه 370Z).
- والسيارات الخاصة بالمركبات التجارية.
من السيارات الجديدة في نيسان تأتي سيارة باترول 2021 (تخضع له كل الدروب)، وهي سيارة تمزج بين العراقة والشموخ مع قالب يمتاز بالحداثة، سيارة دفع رباعي، ذات محرك جبار بأسطوانة ثمانية، كما تتحكم في الطرق الوعرة، وتمتاز بارياضة التكنولوجيا، وألوانها ثمانية:
- الأزرق الداكن
- ولون CAU
- والسيارة فضية اللون
- واللون الأبيض
- وأيضاً ذهب البيج
- ورمادي حديدي
- ثم اللون الأسود
تتميز سيارة إكس تيرا والتي بها أكثر من طراز بمزايا عديدة حسب الطراز:
- سيارة إكس-تيرّاSE4WD/ SE : (بنزين- أوتوماتيكي)، عجلاتها من الالومنيون قياس 17 بوصة، وشاشة متطور السائق قياس 7 بوصة.
- وسيارة كس-تيرّاTITANIUM2WD/ TITANIUM وتتميز بشاشة لمس قياس 8 بوضة، وبها مصابيح ضباب أمامية LED، وكذلك بها مرايا كروم وإغلاق آلي، وبها تشغيل المحرك عن بعد، ومزايا أخرى ومواصفات تجدها في الخصائص بالموقع.
يتوفر لدى موقع شركة نيسان 17 موديل، منهم سيارة سنترا 2021:
- سيارة حدوته لها تصميم خارجي جذاب وابتكاري
- وتتميز بأنها سيارة اقتصادية في الوقود، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات قدرة 130 حضان.
- أما شكلها الداخلي ذات ملمس ناعم، وتصميم مقاعد رائعة.
- كذلك توجد بها ديكورات بلون الخشب، والمقاعد من الجلد المثقب
هذه السيارة بشكل جميل ورائع، وكذلك تعتبر كافة منتجات نيسان تتميز بالعراقة والفخامة وتجمع كذلك معها الحداثة في التصميم والشكل الخارجي والداخلي، لايفوتك العروض، حيث يتم بالدخول على موقع nissan المملكة العربية السعودية، ومن خلال التسوق من البيت، توجد حاسبة الأقساط التي تبين لك قيمة القسط تبعاً للبيانات التي تقدمها، بعد ذلك تقدم طلبك.
الوسوم
يقدم موقع شركة نيسان بالمملكة العربية السعودية خدمات عديدة لعملاءه ومحبي عروض نيسان 2021 -1442 ، من خلال موقعه يتم معرفة السيارات المتاحة، والعروض الخاصة، ويمكنك التشوق من المنزل عبر الموقع الإلكتروني، كما يقدم خدمات المالك، ومن خلاله نقدم لكم بموقع ثقفني عروض شركة نيسان للسيارات، والتي يهتم بها المواطنين والمقيمين بالمملكة لاقتناء سيارة فاخرة بمميزات رائعة.عروض نيسان 2021-1442
تقدم شركة نيسان عبر موقعها الإلكتروني كامل منتجاتها من السيارات والتي تنقسم إلى :-
- سيارات الركات: ومنها سيارة (سنترا- صني- صني الجديدة- ألنتيما- وسيارة ماكسيما).
- كما توجد سيارات الدفع الرباعي: منها سيارات (اكس تريل- kicks- وإكس تيرل- وباثفايندر- باترول سفاري- وبارتول).
- وكذلك السيارات الرياضية: وتشمل سيارة ( GT-R – كوبيه 370Z).
- والسيارات الخاصة بالمركبات التجارية.
من السيارات الجديدة في نيسان تأتي سيارة باترول 2021 (تخضع له كل الدروب)، وهي سيارة تمزج بين العراقة والشموخ مع قالب يمتاز بالحداثة، سيارة دفع رباعي، ذات محرك جبار بأسطوانة ثمانية، كما تتحكم في الطرق الوعرة، وتمتاز بارياضة التكنولوجيا، وألوانها ثمانية:
- الأزرق الداكن
- ولون CAU
- والسيارة فضية اللون
- واللون الأبيض
- وأيضاً ذهب البيج
- ورمادي حديدي
- ثم اللون الأسود
تتميز سيارة إكس تيرا والتي بها أكثر من طراز بمزايا عديدة حسب الطراز:
- سيارة إكس-تيرّاSE4WD/ SE : (بنزين- أوتوماتيكي)، عجلاتها من الالومنيون قياس 17 بوصة، وشاشة متطور السائق قياس 7 بوصة.
- وسيارة كس-تيرّاTITANIUM2WD/ TITANIUM وتتميز بشاشة لمس قياس 8 بوضة، وبها مصابيح ضباب أمامية LED، وكذلك بها مرايا كروم وإغلاق آلي، وبها تشغيل المحرك عن بعد، ومزايا أخرى ومواصفات تجدها في الخصائص بالموقع.
يتوفر لدى موقع شركة نيسان 17 موديل، منهم سيارة سنترا 2021:
- سيارة حدوته لها تصميم خارجي جذاب وابتكاري
- وتتميز بأنها سيارة اقتصادية في الوقود، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات قدرة 130 حضان.
- أما شكلها الداخلي ذات ملمس ناعم، وتصميم مقاعد رائعة.
- كذلك توجد بها ديكورات بلون الخشب، والمقاعد من الجلد المثقب
هذه السيارة بشكل جميل ورائع، وكذلك تعتبر كافة منتجات نيسان تتميز بالعراقة والفخامة وتجمع كذلك معها الحداثة في التصميم والشكل الخارجي والداخلي، لايفوتك العروض، حيث يتم بالدخول على موقع nissan المملكة العربية السعودية، ومن خلال التسوق من البيت، توجد حاسبة الأقساط التي تبين لك قيمة القسط تبعاً للبيانات التي تقدمها، بعد ذلك تقدم طلبك.
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