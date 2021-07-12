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عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية

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يقدم موقع شركة نيسان بالمملكة العربية السعودية خدمات عديدة لعملاءه ومحبي عروض نيسان 2021 -1442 ، من خلال موقعه يتم معرفة السيارات المتاحة، والعروض الخاصة، ويمكنك التشوق من المنزل عبر الموقع الإلكتروني، كما يقدم خدمات المالك، ومن خلاله نقدم لكم بموقع ثقفني عروض شركة نيسان للسيارات، والتي يهتم بها المواطنين والمقيمين بالمملكة لاقتناء سيارة فاخرة بمميزات رائعة.

عروض نيسان 2021-1442

تقدم شركة نيسان عبر موقعها الإلكتروني  كامل منتجاتها من السيارات والتي تنقسم إلى :-

  • سيارات الركات: ومنها سيارة (سنترا- صني- صني الجديدة- ألنتيما- وسيارة ماكسيما).
  • كما توجد سيارات الدفع الرباعي: منها  سيارات (اكس تريل- kicks- وإكس تيرل- وباثفايندر- باترول سفاري- وبارتول).
  • وكذلك السيارات الرياضية: وتشمل سيارة ( GT-R – كوبيه 370Z).
  • والسيارات الخاصة بالمركبات التجارية.
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
اكتشف عروض سيارات نيسان الجديدة

من السيارات الجديدة في نيسان تأتي سيارة باترول 2021 (تخضع له كل الدروب)، وهي سيارة تمزج بين العراقة والشموخ مع قالب يمتاز بالحداثة،  سيارة دفع رباعي، ذات محرك جبار بأسطوانة ثمانية، كما تتحكم في الطرق الوعرة، وتمتاز بارياضة التكنولوجيا، وألوانها ثمانية:

  • الأزرق الداكن
  • ولون CAU
  • والسيارة فضية اللون
  • واللون الأبيض
  • وأيضاً ذهب البيج
  • ورمادي حديدي
  • ثم اللون الأسود
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
سيارات باترول 2021 موقع nissan المملكة العربية السعودية
سيارة اكس-تيرا 2021 الجديد

تتميز سيارة إكس تيرا والتي بها أكثر من طراز بمزايا عديدة حسب الطراز:

  • سيارة إكس-تيرّاSE4WD/ SE : (بنزين- أوتوماتيكي)، عجلاتها من الالومنيون قياس 17 بوصة، وشاشة متطور السائق قياس 7 بوصة.
إكس-تيرّا
SE 4WD SE
  • وسيارة كس-تيرّاTITANIUM2WD/  TITANIUM  وتتميز بشاشة لمس قياس 8 بوضة، وبها مصابيح ضباب أمامية LED، وكذلك بها مرايا كروم وإغلاق آلي، وبها تشغيل المحرك عن بعد، ومزايا أخرى ومواصفات تجدها في الخصائص بالموقع.
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
سيارة كس-تيرّاTITANIUM2WD/  TITANIUM
 أكتشف سيارات من نيسان

يتوفر لدى موقع شركة نيسان 17 موديل، منهم سيارة سنترا 2021:

  • سيارة حدوته لها تصميم خارجي جذاب وابتكاري
  • وتتميز بأنها سيارة اقتصادية في الوقود، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات قدرة 130 حضان.
  • أما شكلها الداخلي ذات ملمس ناعم، وتصميم مقاعد رائعة.
  • كذلك توجد بها ديكورات بلون الخشب، والمقاعد من الجلد المثقب
نيسان سنترا – جديدة بالكامل

هذه السيارة بشكل جميل ورائع، وكذلك تعتبر كافة منتجات نيسان تتميز بالعراقة والفخامة وتجمع كذلك معها الحداثة في التصميم والشكل الخارجي والداخلي، لايفوتك العروض، حيث يتم بالدخول على موقع nissan المملكة العربية السعودية، ومن خلال التسوق من البيت، توجد حاسبة الأقساط التي تبين لك قيمة القسط تبعاً للبيانات التي تقدمها، بعد ذلك تقدم طلبك.

الوسوم

يقدم موقع شركة نيسان بالمملكة العربية السعودية خدمات عديدة لعملاءه ومحبي عروض نيسان 2021 -1442 ، من خلال موقعه يتم معرفة السيارات المتاحة، والعروض الخاصة، ويمكنك التشوق من المنزل عبر الموقع الإلكتروني، كما يقدم خدمات المالك، ومن خلاله نقدم لكم بموقع ثقفني عروض شركة نيسان للسيارات، والتي يهتم بها المواطنين والمقيمين بالمملكة لاقتناء سيارة فاخرة بمميزات رائعة.

عروض نيسان 2021-1442

تقدم شركة نيسان عبر موقعها الإلكتروني  كامل منتجاتها من السيارات والتي تنقسم إلى :-

  • سيارات الركات: ومنها سيارة (سنترا- صني- صني الجديدة- ألنتيما- وسيارة ماكسيما).
  • كما توجد سيارات الدفع الرباعي: منها  سيارات (اكس تريل- kicks- وإكس تيرل- وباثفايندر- باترول سفاري- وبارتول).
  • وكذلك السيارات الرياضية: وتشمل سيارة ( GT-R – كوبيه 370Z).
  • والسيارات الخاصة بالمركبات التجارية.
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
اكتشف عروض سيارات نيسان الجديدة

من السيارات الجديدة في نيسان تأتي سيارة باترول 2021 (تخضع له كل الدروب)، وهي سيارة تمزج بين العراقة والشموخ مع قالب يمتاز بالحداثة،  سيارة دفع رباعي، ذات محرك جبار بأسطوانة ثمانية، كما تتحكم في الطرق الوعرة، وتمتاز بارياضة التكنولوجيا، وألوانها ثمانية:

  • الأزرق الداكن
  • ولون CAU
  • والسيارة فضية اللون
  • واللون الأبيض
  • وأيضاً ذهب البيج
  • ورمادي حديدي
  • ثم اللون الأسود
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
سيارات باترول 2021 موقع nissan المملكة العربية السعودية
سيارة اكس-تيرا 2021 الجديد

تتميز سيارة إكس تيرا والتي بها أكثر من طراز بمزايا عديدة حسب الطراز:

  • سيارة إكس-تيرّاSE4WD/ SE : (بنزين- أوتوماتيكي)، عجلاتها من الالومنيون قياس 17 بوصة، وشاشة متطور السائق قياس 7 بوصة.
إكس-تيرّا
SE 4WD SE
  • وسيارة كس-تيرّاTITANIUM2WD/  TITANIUM  وتتميز بشاشة لمس قياس 8 بوضة، وبها مصابيح ضباب أمامية LED، وكذلك بها مرايا كروم وإغلاق آلي، وبها تشغيل المحرك عن بعد، ومزايا أخرى ومواصفات تجدها في الخصائص بالموقع.
عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية
سيارة كس-تيرّاTITANIUM2WD/  TITANIUM
 أكتشف سيارات من نيسان

يتوفر لدى موقع شركة نيسان 17 موديل، منهم سيارة سنترا 2021:

  • سيارة حدوته لها تصميم خارجي جذاب وابتكاري
  • وتتميز بأنها سيارة اقتصادية في الوقود، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات قدرة 130 حضان.
  • أما شكلها الداخلي ذات ملمس ناعم، وتصميم مقاعد رائعة.
  • كذلك توجد بها ديكورات بلون الخشب، والمقاعد من الجلد المثقب
نيسان سنترا – جديدة بالكامل

هذه السيارة بشكل جميل ورائع، وكذلك تعتبر كافة منتجات نيسان تتميز بالعراقة والفخامة وتجمع كذلك معها الحداثة في التصميم والشكل الخارجي والداخلي، لايفوتك العروض، حيث يتم بالدخول على موقع nissan المملكة العربية السعودية، ومن خلال التسوق من البيت، توجد حاسبة الأقساط التي تبين لك قيمة القسط تبعاً للبيانات التي تقدمها، بعد ذلك تقدم طلبك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض نيسان 2021 -1442 سيارات باترول موقع nissan المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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