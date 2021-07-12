دايو نوبيرا.. أهم مميزات وعيوب السيارة Daewoo Nubira وهل هي قيمة مقابل سعر؟

دايو نوبيرا من أكثر السيارات التي استطاعت أن تحقق نجاحاً وانتشاراً في مختلف البلدان العربية، حيث يقوم الكثير من محبي قيادة السيارات بالاطلاع على مميزات وعيوب سيارة Daewoo Nubira، وتعد سيارة دايو نوبيرا من أفضل السيارات الاقتصادية للعائلات وتمتاز بأنها مصنوعة في دولة كوريا الجنوبية، وسوف نتطرق في السطور القادمة إلى أبرز مميزات وعيوب السيارة وهل تستحق الاقتناء وهل هي قيمة مقابل سعر أم لا.

دايو نوبيرا

تم تصدير هذه السيارة لأول مرة في الأسواق عام 1997، واستمرت الشركة المصنعة لهذه السيارة الكورية في

تطوير الإمكانيات الخاصة بها سواء الداخلية أو الخارجية، لذلك حققت هذه السيارة أفضل مبيعات في العديد من

الدول وخاصة الدول العربية، إذ أنها حققت نسبة مبيعات كبيرة في جمهورية مصر العربية، وذلك لأنها تمتلك العديد

من المميزات التي تريد أي عائلة وجود هذه الميزات في سيارة اقتصادية، واشتقوا اسمها “نوبيرا” من اسم نوبيدا وهو

لفظ في اللغة الكورية ويعني التقاطع، وهذا يشير إلى أن هذه السيارة تقوم بقطع جميع أنحاء الكرة الأرضية،

وسوف نوضح لكم في هذا المقال أبرز مميزات وعيوب سيارة دايو نوبيرا.

مميزات سيارة دايو نوبيرا

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن السيارة الكورية الرائعة دايو نوبيرا وذلك نظرا لإقبال الجميع عليها، فسنوضح لكم مميزاتها وعيوبها، وذلك لكي يتضح كل شيء لمن يريد شراء هذه السيارة وإليكم أفضل مزاياها:

أولا: كبر المساحة الداخلية للسيارة وذلك مما يجعلها مفضلة لدى العائلات، وخاصة العائلات الكبيرة لأنها أكثر أريحية لهم.

ثانيا: تتميز السيارة بأنها من السيارات الأكثر ثباتا وخاصة في السرعات العالية، وذلك مما يبرز كفاءتها العملية.

ثالثا: تعتبر السيارة من أقل السيارات استهلاكا للوقود، وهذه تعتبر ميزة كبيرة لأنها توفر البنزين.

رابعا: تتميز بوجود تكييف عالي الجودة، فهو صمم خصيصا لملائمة الجو الخاص بدول الخليج العربي.

عيوب سيارة دايو نوبيرا 1

لا يوجد بهذه السيارة عيوب كثيرة إذ أن أهم عيوبها، هو عفشة السيارة إذا لا بد من صيانتها باستمرار كل ستة أشهر، ولكن مميزاتها الكثيرة تغطي على عيوبها، لذا هي أحد أفضل الخيارات للسيارات الإقتصادية.