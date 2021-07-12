مميزات وعيوب تويوتا كامري 2021 Toyota Camry

مميزات وعيوب تويوتا كامري 2021، يقوم الكثير من محبي سيارات تويوتا اليابانية بالبحث عن مميزات وعيوب Toyota Camry الجديدة، وتعتبر سيارة كامري الجديدة من أفضل السيارات متوسطة المستوى وخاصة للعائلات، وتم إنتاج هذه السيارة في عام 1982، وتم إصدار عدة أجيال لهذه السيارة كل جيل يختلف عن الجيل السابق له وحتى الآن صدر عشرة أجيال لتويوتا كامري.

تويوتا كامري 2021

كان قد تم إصدار نسخة رياضية من التويوتا كامري وسميت باسم كامري كوبيه وكان ذلك في عام 1994 ، ولكن سرعان ما تم تغيير اسمها في عام 1999 إلى اسم سولارا، وسجلت هذه السيارة أفضل نسبة مبيعات في عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والكثير من الدول داخل قارة آسيا، وقارة أستراليا، كما تباع بكثرة أيضا في الدول العربية وخاصة داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أبرز مميزات وعيوب تويوتا كامري.

مميزات تويوتا كامري 2021

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن مميزات سيارة تويوتا كامري وذلك لإرادة جميع المقبلين على هذه السيارة العائلية الاطلاع على أهم مميزات السيارة والتي سنعرضها في الفقرة التالية:

أولا:تعتبر من أفضل مميزات أي سيارة وهي الترشيد في استهلاك الوقود الخاص بالسيارة.

ثانيا: تتميز أيضا بقوة محركها وهو محرك v6 القوي.

ثالثا: كما تتميز بكبر مقاعدها الداخلية، وتمتاز بالرؤية الجيدة مما يجعل القيادة مريحة وسهلة للسائق.

رابعا: تمتاز السيارة بالعديد من الرفاهيات بداخلها وكثرة المعلومات الإرشادية.

عيوب سيارة تويوتا كامري 2021

كما يوجد بعض العيوب التي توجد بالسيارة، ولكنها تعد من السيارات المناسبة مقارنة بسعرها وسنوضح لكم أهم عيوب المركبة:

أولا: عند زيادة السرعة داخل السيارة يرتفع مستوى الضوضاء في حالات الرياح وصوت الطريق السريع يكون مرتفعا.

ثانيا: انخفاض المساحة التخزينية لصندوق الأمتعة داخل السيارة مما يفقد أهم ميزة لها كسيارة عائلية.

ثالثا: المحرك الذي تمتلكه صوته عالي جدا لأنه محرك رباعي الاسطوانات.

تجربة قيادة كامري 2021

كانت هذه أبرز مميزات وعيوب السيارة Toyota Camry والتي استطاعت أن تحقق نجاح باهر ونسب مبيعات رائعة نظراً لمميزاتها القوية واستهلاكها الجيد للبنزين وتكييفها القوي.