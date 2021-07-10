تخفيض سعر نيسان كيكس S الاقتصادية بمناسبة العيد بمعارض عبد اللطيف جميل للسيارات، تعرف على السعر الجديد لنيسان كيكس سيارة الكروس أوفر صغيرة الحجم ذات الخمس مقاعد، بعد الإعلان رسمياً عن انخفاض سعرها من قبل معارض عبداللطيف جميل. سيارة نيسان كيكس 2020 فئة ستاندر الاقتصادية الرائعة ذات صرفية الوقود الممتازة، تجمع هذه السيارة اليابانية بين المواصفات المميزة من حيث التصميم والسعر المميز، لذا دعونا نتعرف معاً على مواصفات سعر نيسان كيكس S 2020 ستاندر وسعرها الجديد بعد تخفيضه ضمن عروض العيد.

سعر ومواصفات نيسان كيكس 2020 فئة ستاندر

تقدم شركة عبد اللطيف جميل للسيارات عرض رائعة على سيارة نيسان كيكس 2020 فئة ستاندر، وتضمن هذا العرض تخفيض يصل إلى أكثر من 7 آلاف ريال. فقد انخفض سعر نيسان كيكس 2020 إلى 53 ألف و 475 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 60 ألف و 700 ريال. السيارة ذات مُحرك سعته 1600 سي سي 1.6 لتر، ماكينة 4 سلندر تمنحك قوة 118 حصان، وقير السيارة أوتوماتيك بتقنية CVT يعمل بنظام الدفع الأمامي.

مزايا كيكس 2020 الخارجية

فئة ستاندر من كيكس 2020 بها إضاءة مرتفعة ومنخفضة وإشارات من الهالوجين، إضافة إلى إضاءات خلفية هالوجين وكشافات ضباب، والجنوط مُكحلة باللون الأسود مقاس 16 إنش، السيارة مزودة بتطعيمات كروم رائعة في التصميم الخارجي بالاضافة إلى ريموت وسلة علوية. صرفية الوقود في سيارة نيسان كيكس 2020 مميزة مما يجعلها من أكثر السيارات الموفرة المتواجدة بالسوق، حيث يمنحك اللتر الواحد إمكانية المشي حتى 17.8 كيلو متر بتقييم ممتاز +، ونوع البنزين 91.

داخلية نيسان كيكس S موديل 2020

كيكس موديل 2020 فئة S تأتي مع ديكور داخلي أسود للباب به قطعة قماشية ومقابض من الكروم، الزجاج كهربائي أوتو للسائق والمرآة جانبية كهربائية تتمتع بخاصية الطي، السيارة بها مقاعد قماشية بها تطريز رائع والمقود رياضي مكسي بالجلد لسيارة نيسان كيكس 2020 ، مع وجود مكيف أمامي ومنفذ للطاقة وآخر USB، ويمكنك طي مقاعد الصف الثاني لمنح الشنطة اتساع أكثر رغم حجمها المناسب.

يوجد إمكانية التحكم بالأوامر الصوتية والبلوتوث عن طريق المقود، مع تواجد بيت للنضارة وإضاءة داخلية هالوجين، وشماسة بمرايا للراكب مع تكاية وسطية وحاملات أكواب للسيارة. إذن فنيسان كيكس 2020 فئة ستاندر الاقتصادية حصلت على تخفيض رائع تجاوز 10% من سعرها قبل أسبوع فقط، ولكونها صاحبة مواصفات وتجهيزات جيدة فهي من أفضل السيارات الاقتصادية موديل 2020 التي تتوفر بالسوق حالياً.