فيديو سكودا تستعد لطرح سيارات Karoq 2022

تستعد شركة سكودا لطرح سيارات Karoq 2022 المعدلة، في العديد من الأسواق العالمية، وتمتاز سيارات سكودا الجديدة بالقوة والاقتصادية في استهلاك الوقود.

سكودا ستطرح Karoq 2022 بعدة محركات

وستحصل Karoq 2022 على عدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر تولد عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست وسبع سرعات.

Karoq 2022 بهيكل كروس

وتأتي Karoq 2022 بهيكل كروس أني، مجهز بعجلات بمقاسات 18 و20 إنشا، وزودت بصفين من المقاعد مخصصة لخمسة ركاب، وستعمل السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، فضلا عن حصولها على أنظمة تشغيل للمحرك عن بعد، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للإضاءة والمطر، وفقا لوكالة روسيا اليوم.