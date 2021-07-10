تويوتا راف فور.. أهم مواصفات ومميزات وعيوب Toyota RAV4

يقوم الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بالبحث عن سيارة تويوتا راف فور التي تعد من أبرز السيارات الرياضية التي أصدرتها تويوتا، وتم إنتاجها في عام 1994 من قبل شركة تويوتا للسيارات، وهي شركة يابانية ويوجد أكبر مصنع لإنتاج سيارة Toyota RAV4 في دولة كندا لكن تحت إشراف الصناعة اليابانية، كما يوجد بها الكثير من الميزات الجديدة التي وفرتها الشركة منها توفير استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات المنافسة لها، وتغيير تصميمها الخارجي، ويوجد ثلاثة أجيال لهذه السيارة كلها مختلفة عن بعضها كما يوجد منها نسخة كهربائية وهي سيارة تويوتا راف فور إي في، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أبرز مميزات وعيوب السيارة.
تويوتا راف فور
تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي، وينتج قوة 203 حصان، ويبلغ عزم الدوران 243نيوتن/متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبها أنظمة فرامل مميزة مثل ABS وأيضاً EBD وأيضاً نظام صعود المرتفعات، والعديد من الأنظمة الأخرى، وتعد تلك هي أبعاد السيارة الرياضية من فئة suv وهي كالتالي:
|
الطول
|
4950 مم
|
العرض
|
1980 مم
|
الارتفاع
|
1510 مم
|
قاعدة العجلات
|
2850 مم
|
سعة خزان الوقود
|
55 لتر
|
الوزن الكلي للسيارة
|
2160 – full option
2200- high line
زاد البحث في الأيام السابقة عن أفضل مميزات راف فور، وذلك لسعي الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بشراء هذه السيارة لسمعتها الجيدة، وهذه هي أهم مميزات سيارة راف فور:
- أولا: زيادة المساحة الداخلية لهذه السيارة وذلك لاستيعاب وحمل الكثير من الركاب.
- ثانيا: تتميز سيارة راف فور بكبر المساحة التخزينية داخلها.
- ثالثا: يوجد بسيارة تويوتا راف بعض التسهيلات والضوابط سهلة الاستخدام.
- رابعا: تتميز هذه السيارة بأنها أكثر أمانا من غيرها، كما أنها تشهد تقدما تكنولوجيا في العديد من مواصفتها.
- خامسا: تتميز أيضا بتصميم خارجي مميز والمقصورة رائعة وهادئة جدا.
- أولا: غلو سعرها مقارنة بأسعار السيارات المنافسة بنفس إمكانياتها.
- ثانيا: يوجد بها ضيق في المقاعد خاصة المقعد الأمامي بجانب السائق.
- ثالثا: وعند السرعات العالية في هذه تويوتا راف فور يكون المحرك مزعج بها.
الوسوم
يقوم الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بالبحث عن سيارة تويوتا راف فور التي تعد من أبرز السيارات الرياضية التي أصدرتها تويوتا، وتم إنتاجها في عام 1994 من قبل شركة تويوتا للسيارات، وهي شركة يابانية ويوجد أكبر مصنع لإنتاج سيارة Toyota RAV4 في دولة كندا لكن تحت إشراف الصناعة اليابانية، كما يوجد بها الكثير من الميزات الجديدة التي وفرتها الشركة منها توفير استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات المنافسة لها، وتغيير تصميمها الخارجي، ويوجد ثلاثة أجيال لهذه السيارة كلها مختلفة عن بعضها كما يوجد منها نسخة كهربائية وهي سيارة تويوتا راف فور إي في، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أبرز مميزات وعيوب السيارة.
تويوتا راف فور
تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي، وينتج قوة 203 حصان، ويبلغ عزم الدوران 243نيوتن/متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبها أنظمة فرامل مميزة مثل ABS وأيضاً EBD وأيضاً نظام صعود المرتفعات، والعديد من الأنظمة الأخرى، وتعد تلك هي أبعاد السيارة الرياضية من فئة suv وهي كالتالي:
|
الطول
|
4950 مم
|
العرض
|
1980 مم
|
الارتفاع
|
1510 مم
|
قاعدة العجلات
|
2850 مم
|
سعة خزان الوقود
|
55 لتر
|
الوزن الكلي للسيارة
|
2160 – full option
2200- high line
زاد البحث في الأيام السابقة عن أفضل مميزات راف فور، وذلك لسعي الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بشراء هذه السيارة لسمعتها الجيدة، وهذه هي أهم مميزات سيارة راف فور:
- أولا: زيادة المساحة الداخلية لهذه السيارة وذلك لاستيعاب وحمل الكثير من الركاب.
- ثانيا: تتميز سيارة راف فور بكبر المساحة التخزينية داخلها.
- ثالثا: يوجد بسيارة تويوتا راف بعض التسهيلات والضوابط سهلة الاستخدام.
- رابعا: تتميز هذه السيارة بأنها أكثر أمانا من غيرها، كما أنها تشهد تقدما تكنولوجيا في العديد من مواصفتها.
- خامسا: تتميز أيضا بتصميم خارجي مميز والمقصورة رائعة وهادئة جدا.
- أولا: غلو سعرها مقارنة بأسعار السيارات المنافسة بنفس إمكانياتها.
- ثانيا: يوجد بها ضيق في المقاعد خاصة المقعد الأمامي بجانب السائق.
- ثالثا: وعند السرعات العالية في هذه تويوتا راف فور يكون المحرك مزعج بها.
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