تحطيم أسعار في حراج السيارات المستعملة تويوتا هيونداي ونيسان تبدأ من 4000 ريال

تحطيم أسعار في حراج السيارات المستعملة تويوتا مازدا 9 هيونداي ونيسان تبدأ من 4000 ريال، يتميز تقريرنا الأسبوعي عن آخر الأسعار في حراج المستعمل بتوافر الكثير من العروض المدهشة، ونظراً لارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة فإن الكثير منا قد يلجأ إلى شراء سيارة مستعملة من السيارات التي تتميز بالعمر الطويل. لذا نقدم لكم اليوم مجموعة سيارات مستعملة للبيع بالحراج موديلات حديثة وغير متهالكة، مع توافر علامات مميزة ومتنوعة من الطرازات بأرخص الأسعار مثل علامات تويوتا ومازدا وهيونداي وغيرها.

أرخص عروض السيارات المستعملة بالحراج

أولى السيارات في تقريرنا اليوم هي سيارة نيسان التيما فضية اللون موديل 2008، ماكينة السيارة سعة 2.5 لتر 2500 سي سي والقير أوتوماتيك، السيارة مُجددة وحالتها جيدة والسعر المطلوب من المالك 8000 ريال فقط. تتوفر سيارة فورد كراون فكتوريا باللون النبيتي موديل 2006 بناقل حركة أوتوماتيك والسعر المطلوب 7000 ريال. كما تتوفر بحراج جدة تويوتا كامري موديل 2001 مستعمل نظيف بسعر 10500 ريال، ناقل الحركة أوتوماتيك والممشى 600 ألف كيلو متر.

سيارة مرسيدس 3000 تيربو فل كامل، السيارة موديل 90 ماكينة ديزل قير أوتوماتيك زرقاء اللون والسعر المطلوب 8500 ريال فقط. تتوفر سيارة تويوتا ايكو موديل 2004 فضية اللون قير أوتوماتيك وماكينة رائعة وقد وصل السوم إلى 4000 ريال، ، كما تتوفر لدى حراج جدة للسيارات المستعملة سيارة مازدا 3 موديل 2013 فضية اللون، القير أوتوماتيك والحالة ممتازة والسعر المطلوب 12 ألف و 500 ريال مباشرة من المالك.

أرخص سيارات حراج جدة

سيارة تويوتا كورولا XLI 1.6 أوتوماتيك موديل 2014 بحالة ممتازة، ماكينة السيارة سعة 1600 سي سي والممشى 248 ألف كيلومتر والسعر المطلوب 14 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كامري أوتوماتيك بتجهيزات فل كامل موديل 2009 فضية اللون مع فتحة سقف، ممشى السيارة لا يتعدى 271 ألف كيلومتر وسعرها النهائي 15 ألف ريال.

تتوفر سيارة تويوتا اوريون مستعمل موديل 2011 فضية اللون فل كامل ممشاها 268 ألف كيلو متر، القير أوتوماتيك وسعرها على السوم 19 ألف ريال. كما تتوفر لدى حراج جدة سيارة مازدا CX9 مستعمل موديل 2015 بتجهيزات الفل الكامل مع إمكانية الدخول الذكي لكافة الأبواب، السيارة فضية اللون ووصل ممشاها إلى حوالي 400 ألف كيلو متر، القير أوتوماتيك والسعر المطلوب 25 ألف ريال قابل للتفاوض.