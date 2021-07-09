مواصفات تويوتا كورولا 2021 في السعودية المميزات العيوب والأسعار

تويوتا كورولا 2021 من أبرز السيارات السيدان المتوفرة في سوق السيارات السعودي. وتتميز بكونها ذو تصميم جذاب يتلائم مع طبيعة السيارات السيدان. وتتوفر سيارة كورولا في السوق السعودي من خلال موديل 2021. ومن خلال تلك المقالة إليكم أبرز المواصفات المتوفرة في السيارة كورولا موديل 2021 في سوق السيارات بالسعودية.

تويوتا كورولا 2021

كما توفر شركة عبد اللطيف. الوكيل الحصري لـ علامة تويوتا اليابانية في السوق السعودي. فئات عديدة من طراز كورولا الذي ينتمي لفئة السيارات السيدان العائلية. علاوة على أن السيارة تتوفر من خلال تجهيزات ومواصفات أداء مميزة. الأمر الذي جعلها تخوض منافسة شرسة في سوق السيارات السعودي. ومن خلال النقاط التالية إليكم أبرز التجهيزات المتوفرة في السيارة:

منظومة الأداء في طراز كورولا 2021

كما اعتمدت السيارة كورولا على خيارين من المحركات. الأول ثلاثي الاسطوانات سعة 1600 سي سي. أما الثاني رباعي الاسطوانات بسعة بلغت نحو 1800 سي سي. كما اتصل الموتور بناقل حركة أتوماتيك من نوع الـ CVT. كما أن الموتوفر قادر على توليد قوة 119 حِصانًا. وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر. ومع وجود تلك المواصفات السيارة باتت من أبرز الطرازات السيدان المتوفرة في السوق السعودي. والشرق الأوسط بشكل عام. حيث استطاعت أن تحقق مبيعات ضخمة في الكثير من الأسواق.

كماليات كورولا

كما أن السيارة توفرت من خلال منظومة مميزة من الرفاهيات. التي تعمل على توفير الراحة اللازمة للسائق والركاب. حيث توفرت من خلال مواصفات داخلية مميزة من بينها. تكييف هواء ذو تحكم يدوي مع بعض الفئات. علاوة على وجود راديو إف إم مع مشغل اسطوانات إم بي ثري. كما احتوت السيارة كورولا على مخرج يو إس بي لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة. علاوة على أن السيارة احتوت على مواصفات خارجية مميزة. من بينها مصابيح ضباب للتشغيل في أثناء الشبورة. بالإضافة إلى وجود مقابض بنفس لون السيارة الخارجي. كما احتوت على مصابيح مميزة. ومرايات جانبية مع إشارات. وأيضًا توفرت مع جنوط قوية قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة على الطريق. سوتراوح سعر السيارة ما بين 74 ألف ريال سعودي. إلى 100 ألف ريال سعودي. ومن أبرز عيوبها سعرها المبالغ فيه مقارنة ببقية المنافسين.