كيا سبورتاج 2021 في السوق السعودي الأسعار والتجهيزات التفصيلية

كيا سبورتاج 2021 سيارة ذو تصميم رائع. حيث تتميز بالفخامة والقوة. نظرًا لطبيعة الفئة التي تنتمي إليها وهي الـ SUV أو ما تُعرف بـ الكروس أوفر متعددة الاستخدامات. ومن خلال المقالة التالية سنتعرف سويًا على المواصفات التفصيلية لـ طراز سيورتاج الإس يو في موديل 2021 في المملكة العربية السعودية. وكذلك الأسعار الرسمية المقررة من قِبل الوكيل صاحب العلامة.

كيا سبورتاج

كما تعتبر شركة الجبر. الوكيل الحصري لـ علامة كيا الكورية في سوق السيارات السعودي. كما أنها تحرص دومًا على تقديم أفضل السيارات والطرازات التي تلبي احتياجات العميل في السوق المحلي. لذلك فهي من أشهر وكلاء السيارات في المملكة. واستطاعت أن توفر طراز سبورتاج بمواصفات مميزة. لتنافس به مع بقية الطرازات المنافسة له من فئة الإس يو في. علمًا بأن تلك الفئة تحظى بشعبية كبيرة في السوق السعودي. ولعلّ ذلك يرجع إلى طبيعة تصميم تلك السيارات. ومدى ارتفاعها من على الأرض. الأمر الذي يجعلها ملاذ آمن للمستهلك السعودي الذي يفضل اقتناء سيارة تتلائم مع طبيعة الطرق الوعِرة في المملكة. ومن خلال النقاط التالية إليكم أبرز المواصفات التي تميز السيارة كيا طراز سبورتاج عن غيرها من الطرازات الأخرى المنافسة لها:

محرك سبورتاج 2021

بينما تُعد السيارة من أكثر الطرازات التي اعتمدت على محرك ذو أداء قوي بالنسبة للفئة السعرية الخاصة به. حيث اعتمدت على محرك بسعة بلغت نحو 100 سي سي مع الفئة الأولى. و2400 سي سي مع بقية الفئات المتوفرة في السوق السعودي. كما اعتمدت السيارة على ناقل حركة أتوماتيك لجميع الفئات. الأمر الذي يسهل عملية القيادة على الطريق. علاوة على أن السيارة احتوت على تجهيزات مميزة أخرى جعلتها تخوض منافسة قوية. خاصًة مع السيارات التي تنتمي لفئة الإس يو في. ومن أبرز تلك التجهيزات وجود تكييف هواء في مقصورة السيارة. علاوة على عجلة قيادة متعددة المهام. وراديو إف إم. مع مشغل اسطوانات إم بي ثري. بالإضافة إلى تكييف هواء أتوماتيك مع بعض الفئات. وتراوح سعر سبورتاج في السعودية ما بين 90 ألف ريال سعودي إلى نحو 137 ألف ريال سعودي.