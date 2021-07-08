اسعار سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة موديل 2022 وفئاتها الجديدة

سيارة تويوتا لاندكروزر ، وصلت موديلات جديدة لعربة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة بشكل رسمي إلى أسواق المملكة العربية السعودية وذلك عبر الوكيل الحصري لها في المملكة حيث كشفت شركة (عبد اللطيف جميل) للعربات وهي الوكيل الحصري لسيارة تويوتا في السعودية عن الأسعار الجديدة لعربة تويوتا لاندكروزر 2022 وفئاتها المختلفة سنطلعك عليها الآن سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة وقد كشفت شركة (عبد اللطيف جميل) للعربات والتي هي الوكيل الحصري لسيارة تويوتا في السعودية عن أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 وموديلاتها.

كما أعلنت تويوتا عن انطلاق عربة لاندكروزر الجديدة بفئة GR الرياضية وينتظر أن تعلن تويوتا عن باقي التفاصيل.

ونطلعكم فيما يلي أسعار وموديلات تويوتا لاندكروزر 2022 ملحوظة : هذه الأسعار النهائية وتشمل ضريبة القيمة المضافة.

تم الإعلان عن لاندكروزر 2022 الجديدة من قِبَل شركة تويوتا اليابانية في الجيل الجديد بمميزات عديدة بعد أن بُنيت على المنصة الحديثة للعلامة

وقد كشفت شركة تويوتا بأن لاندكروزر 2022 بُنيت وأُنتجت على منصة TNGA الجديدة بالكامل والتي سوف تدعم طراز تندرا الجديد والكثير من الموديلات المختلفة في المستقبل اسعار سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 وموديلاتها سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدةاسعار سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 وموديلاتها سنطلعك على اسعار سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة: الفئة GXR-L2: وسعرها 262,545 ريال سعودي

GXR-L3: وسعرها 292,445 ريال سعودي

فئة GXR-L4: وسعرها 304,405 ريال سعودي

عربة VX: وسعرها 362,250 ريال سعودي

فئة VXR: وسعرها 404,570 ريال سعودي سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ومواصفاتها ومميزاتها الشكل “الصندوقي” الذي يصاحبه شبك حاد مع مصابيح أمامية حادة وغطاء محرك جديد

غطاء محرك جديد

مع جناح طويل على السق ومصابيح خلفية بالجوانب وبارزة أكثر

بعربة تويوتا لاندكروزر خيارات محركات قوية مع تقديم محرك أقوى ب30 حصان مقارنة بالجيل السابق

كما توفر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة جنوط بمقاسات 17 إلى 20 بوصة

بشكل رسمي تم إلغاء محرك V8 سعة 5.7 لتر التي اعتمدت عليه تويوتا في السابق وتم استبداله بمحرك سعة 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج بقوة 409 حصان مع عزم دوران أقصى 650 نيوتن/متر

محرك أقوى 30 حصان من المحرك V8 السابق ومعدل استهلاك وقود أفضل وأعلنت تويوتا بأنها ستوفر محرك آخر سعة 3.3 لتر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات تيربو مزدوج بقوة 302 حصان وعزم دوران أقصى 700 نيوتن/متر

ويمكن للسيارة ان تنطلق من السكون ل100 كيلومتر في الساعة في 6.7 ثانية وهو رقم جيد بالنسبة لحجم السيارة الكبير والوزن الثقيل.

كما ان 2022 تأتي بنظام دفع رباعي قياسي بثلاثة أقفال تفاضلية أنظمة الترفيه في تويوتا العربة عربة تويوتا لاندكروزر تتميز بنظام تعليق متكيف AVS

ووضعيات قيادة مختلفة لكل طبيعة طريق

نظام مراقبة التضاريس المتعددة المزود بكاميرا أسفل هيكل السيارة لكي يضبط نظام التعليق أوتوماتيكيا لتقديم أفضل راحة

وأجرت تويوتا تحديثات في لاندكروزر 2022 منها نظام التحكم في الزحف المختص بالتحكم في سرعة السيارة فوق التضاريس

كما ان المقصورة الداخلية لتويوتا لاندكروزر بها شاشة ترفيهية قياسية 9 بوصات وشاشة اختيارية بمقاس 12.3 بوصة

تدعم لاندكروزر 2022 نظام المعلومات الترفيهية (تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي)

بها شحن لاسلكي للجوال

بها كاميرا 360 مع تقنية لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي

باب خلفي كهربائي خاص بصندوق الأمتعة

وطراز تويوتا لاندكروزر 2022 به تقنية التحقق من الشخصية ببصمة الأصبع مع نظام صوتي من JBL أنظمة الأمان في تويوتا لاندكروزر اهتمت بالكروز كنترول المتكيف

والبقاء في حارة الطريق

مع التحذير المبكر من الاصطدام

بها قيادة مريحة رغم أنها سيارة دفع رباعي خاصة بالتضاريس والطرق الوعرة

وبها الكثير من المميزات في ذلك الطراز بعكس بعض الطرازات الأخرى

وتتمتع لاندكروزر بتقييم ثقة من الخبراء والعملاء عيوب لاندكروزر الجديدة ضيق الصف الثالث وذلك يؤثر على مساحة الحمولة في الخلف

كما يعاني البعض من دواسة المكابح اللمسية التي بسببها تجعل من الصعب في بعض الأحيان توقف السيارة بسلاسة

المحرك الخاص سيارة تويوتا لاندكروزر مستنفذ للوقود بشكل كبير وذلك بالمقارنة مع طرازات الدفع الرباعي الكبيرة الأخرى

في السابق لم تدعم العربة تطبيقات آبل كاربلاي أو أندرويد أوتو سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ومواصفاتها ومميزاتهاأنظمة الترفيه في تويوتا العربةأنظمة الأمان في تويوتا لاندكروزرعيوب لاندكروزر الجديدة وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة قد نالت إعجابكم الوسوم

سيارة تويوتا لاندكروزر ، وصلت موديلات جديدة لعربة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة بشكل رسمي إلى أسواق المملكة العربية السعودية وذلك عبر الوكيل الحصري لها في المملكة حيث كشفت شركة (عبد اللطيف جميل) للعربات وهي الوكيل الحصري لسيارة تويوتا في السعودية عن الأسعار الجديدة لعربة تويوتا لاندكروزر 2022 وفئاتها المختلفة سنطلعك عليها الآن سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة وقد كشفت شركة (عبد اللطيف جميل) للعربات والتي هي الوكيل الحصري لسيارة تويوتا في السعودية عن أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 وموديلاتها.

كما أعلنت تويوتا عن انطلاق عربة لاندكروزر الجديدة بفئة GR الرياضية وينتظر أن تعلن تويوتا عن باقي التفاصيل.

ونطلعكم فيما يلي أسعار وموديلات تويوتا لاندكروزر 2022 ملحوظة : هذه الأسعار النهائية وتشمل ضريبة القيمة المضافة.

تم الإعلان عن لاندكروزر 2022 الجديدة من قِبَل شركة تويوتا اليابانية في الجيل الجديد بمميزات عديدة بعد أن بُنيت على المنصة الحديثة للعلامة

وقد كشفت شركة تويوتا بأن لاندكروزر 2022 بُنيت وأُنتجت على منصة TNGA الجديدة بالكامل والتي سوف تدعم طراز تندرا الجديد والكثير من الموديلات المختلفة في المستقبل اسعار سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 وموديلاتها سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدةاسعار سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 وموديلاتها سنطلعك على اسعار سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة: الفئة GXR-L2: وسعرها 262,545 ريال سعودي

GXR-L3: وسعرها 292,445 ريال سعودي

فئة GXR-L4: وسعرها 304,405 ريال سعودي

عربة VX: وسعرها 362,250 ريال سعودي

فئة VXR: وسعرها 404,570 ريال سعودي سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ومواصفاتها ومميزاتها الشكل “الصندوقي” الذي يصاحبه شبك حاد مع مصابيح أمامية حادة وغطاء محرك جديد

غطاء محرك جديد

مع جناح طويل على السق ومصابيح خلفية بالجوانب وبارزة أكثر

بعربة تويوتا لاندكروزر خيارات محركات قوية مع تقديم محرك أقوى ب30 حصان مقارنة بالجيل السابق

كما توفر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة جنوط بمقاسات 17 إلى 20 بوصة

بشكل رسمي تم إلغاء محرك V8 سعة 5.7 لتر التي اعتمدت عليه تويوتا في السابق وتم استبداله بمحرك سعة 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج بقوة 409 حصان مع عزم دوران أقصى 650 نيوتن/متر

محرك أقوى 30 حصان من المحرك V8 السابق ومعدل استهلاك وقود أفضل وأعلنت تويوتا بأنها ستوفر محرك آخر سعة 3.3 لتر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات تيربو مزدوج بقوة 302 حصان وعزم دوران أقصى 700 نيوتن/متر

ويمكن للسيارة ان تنطلق من السكون ل100 كيلومتر في الساعة في 6.7 ثانية وهو رقم جيد بالنسبة لحجم السيارة الكبير والوزن الثقيل.

كما ان 2022 تأتي بنظام دفع رباعي قياسي بثلاثة أقفال تفاضلية أنظمة الترفيه في تويوتا العربة عربة تويوتا لاندكروزر تتميز بنظام تعليق متكيف AVS

ووضعيات قيادة مختلفة لكل طبيعة طريق

نظام مراقبة التضاريس المتعددة المزود بكاميرا أسفل هيكل السيارة لكي يضبط نظام التعليق أوتوماتيكيا لتقديم أفضل راحة

وأجرت تويوتا تحديثات في لاندكروزر 2022 منها نظام التحكم في الزحف المختص بالتحكم في سرعة السيارة فوق التضاريس

كما ان المقصورة الداخلية لتويوتا لاندكروزر بها شاشة ترفيهية قياسية 9 بوصات وشاشة اختيارية بمقاس 12.3 بوصة

تدعم لاندكروزر 2022 نظام المعلومات الترفيهية (تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي)

بها شحن لاسلكي للجوال

بها كاميرا 360 مع تقنية لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي

باب خلفي كهربائي خاص بصندوق الأمتعة

وطراز تويوتا لاندكروزر 2022 به تقنية التحقق من الشخصية ببصمة الأصبع مع نظام صوتي من JBL أنظمة الأمان في تويوتا لاندكروزر اهتمت بالكروز كنترول المتكيف

والبقاء في حارة الطريق

مع التحذير المبكر من الاصطدام

بها قيادة مريحة رغم أنها سيارة دفع رباعي خاصة بالتضاريس والطرق الوعرة

وبها الكثير من المميزات في ذلك الطراز بعكس بعض الطرازات الأخرى

وتتمتع لاندكروزر بتقييم ثقة من الخبراء والعملاء عيوب لاندكروزر الجديدة ضيق الصف الثالث وذلك يؤثر على مساحة الحمولة في الخلف

كما يعاني البعض من دواسة المكابح اللمسية التي بسببها تجعل من الصعب في بعض الأحيان توقف السيارة بسلاسة

المحرك الخاص سيارة تويوتا لاندكروزر مستنفذ للوقود بشكل كبير وذلك بالمقارنة مع طرازات الدفع الرباعي الكبيرة الأخرى

في السابق لم تدعم العربة تطبيقات آبل كاربلاي أو أندرويد أوتو سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ومواصفاتها ومميزاتهاأنظمة الترفيه في تويوتا العربةأنظمة الأمان في تويوتا لاندكروزرعيوب لاندكروزر الجديدة وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة قد نالت إعجابكم

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