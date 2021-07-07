إطلاق متاجر مؤقتة لبيع السيارات الكهربائية خلال مفاجآت صيف دبي 2021

كشف EV LAB، المنصة الأولى من نوعها لبيع المركبات الكهربائية متعددة العلامات التجارية، عن تعاونه مع مجموعة ماجد الفطيم لإطلاق متاجر مؤقتة لبيع المركبات الكهربائية، خلال مفاجآت صيف دبي 2021، بهدف تعزيز انتشار السيارات الكهربائية وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل نقل نظيفة ومستدامة.

متاجر لبيع السيارات الكهربائية في الإمارات

ويشّكل مهرجان مفاجآت صيف دبي منصة مثالية تُتيح لـ EV LAB تسليط الضوء على القيمة الفريدة التي توفرها السيارات الكهربائية للمستخدمين والمجتمع، بالإضافة إلى تقديم لمحة مفصلة عن أحدث طرازات المركبات الكهربائية لزيادة الوعي حول وسائل النقل النظيفة.

وسيُفتتح أول متجر مؤقت خلال فعاليات المهرجان في مول الإمارات بين 7 إلى 17 يوليو، بينما سيستضيف مردف سيتي سنتر المتجر المؤقت الثاني بين 15 إلى 24 أغسطس.

عرض سيارات كهربائية فاخرة في دبي

وستستعرض المتاجر المؤقتة طرازاتٍ متنوعة للسيارات الكهربائية، بما فيها تيسلا موديل 3 ومرسيدس إي كيو سي وإم جي زد إس إي في وغيرها الكثير من الطرازات التي يُمكن للزوار اختبارها، وسيحرص خبراء EV LAB على تعريف الزوار بالمزايا والإضافات القيمة لكل طراز.

الإمارات تتحول إلى وسائل النقل النظيفة والمستدامة

وستسهم هذه المتاجر المؤقتة في دعم المبادرات الحالية التي تُطبقها الإمارات لتعزيز انتشار وسائل النقل النظيفة والمستدامة، إلى جانب عدّة مبادرات جديدة أطلقتها الحكومة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار الربع بحلول عام 2030، وزيادة تنويع قطاع الطاقة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

مبادرة لتوفير أماكن مخصصة لركن المركبات الكهربائية مجاناً

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق مبادرة تُعنى بتوفير أماكن مخصصة لركن المركبات الكهربائية مجاناً في دبي مع منح بطاقات سالك مجانية لأصحاب تلك المركبات. كما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً عن إطلاق مبادرة الشاحن الأخضر، والتي تم بموجبها تركيب حوالي 300 محطة شحن للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.